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Александр Глеб подписал контракт с клубом из Бахрейна
Источник материала: Партизан
Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с клубом «Халидия» из Бахрейна, сообщает пресс-служба команды.
«Халидия» была основана в конце 2020 года. Коллектив смог победить во второй лиге и завоевать путевку в высший дивизион чемпионата Бахрейна,
Последний клубом Глеба была «Ислочь». 40-летний экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны» не выходил на поле с 2019 года.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с клубом «Халидия» из Бахрейна, сообщает пресс-служба команды.
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