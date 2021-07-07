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пишет Sputnik. Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинги Белагропромбанка, Беларусбанка и банка "БелВЭБ" на уровне В с негативным прогнозом,Sputnik.





"Считаем, что Беларусбанк, Белагропромбанк и банк "БелВЭБ" смогут справиться с потенциальным давлением на фондирование и ликвидность из-за новых санкций ЕС в отношении финансового сектора", – пояснили в S&P.





В агентстве уточнили, что влияние европейских санкций на Белагропромбанк и Беларусбанк будет управляемым, а "БелВЭБ" не попадает под ограничения.

При этом негативные прогнозы по банкам отражают давление на их ликвидность и качество активов.

В июне Евросоюз ввел экономические секторальные санкции против Беларуси: среди них прекращение сотрудничества Европейского инвестиционного банка с госсектором республики, ограничение участия стран ЕС в банковском секторе республики, доступа к рынку капиталов, а также к услугам по страхованию.

Под ограничения в финансовой сфере попали Белинвестбанк, Беларусбанк и Белагропромбанк.

Согласно методике S&P рейтинг B означает, что эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия, вероятнее всего, отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам. Негативный прогноз значит, что агентство может в скором времени пересмотреть рейтинг в сторону ухудшения.