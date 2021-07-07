ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинги Беларуси на уровне "В/В" с "негативным прогнозом"

07.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В рейтинговом агентстве полагают, что банки госсектора смогут справиться с санкционным давлением.

© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND

Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинги Белагропромбанка, Беларусбанка и банка "БелВЭБ" на уровне В с негативным прогнозом, пишет Sputnik.

"Считаем, что Беларусбанк, Белагропромбанк и банк "БелВЭБ" смогут справиться с потенциальным давлением на фондирование и ликвидность из-за новых санкций ЕС в отношении финансового сектора", – пояснили в S&P.

В агентстве уточнили, что влияние европейских санкций на Белагропромбанк и Беларусбанк будет управляемым, а "БелВЭБ" не попадает под ограничения.
При этом негативные прогнозы по банкам отражают давление на их ликвидность и качество активов.
В июне Евросоюз ввел экономические секторальные санкции против Беларуси: среди них прекращение сотрудничества Европейского инвестиционного банка с госсектором республики, ограничение участия стран ЕС в банковском секторе республики, доступа к рынку капиталов, а также к услугам по страхованию.
Под ограничения в финансовой сфере попали Белинвестбанк, Беларусбанк и Белагропромбанк.
Согласно методике S&P рейтинг B означает, что эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия, вероятнее всего, отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам. Негативный прогноз значит, что агентство может в скором времени пересмотреть рейтинг в сторону ухудшения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рейтинговом агентстве полагают, что банки госсектора смогут справиться с санкционным давлением.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ксендз Вячеслав Борок уехал в Польшу, чтобы не лишиться возможности проповедовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by