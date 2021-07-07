Новый закон о рекламе. Какие грядут изменения

Источник материала: Смартпресс

С 8 июля текущего года вступает в силу новая редакция закона о рекламе, вносящая изменения в регулирование рекламной деятельности на территории Беларуси. Разбирались, какие нововведения ждут рекламный рынок страны, и что по этому поводу думают участники рынка.







Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Инна Гаврильчик в ходе семинара, организованного НЦПИ, отметила, что в первую очередь закон приводился в соответствие с действующими декретами президента.

Так, даются некоторые послабления в части рекламы табачных изделий. С 8 июля допускается размещение на сайтах производителей, заказчиков и импортеров табачных в национальном сегменте сети интернет следующей информации: наименование производителя табачных изделий, их вид и наименование, потребительские свойства и изображения потребительской упаковки.

Сокращаются сроки и порядок осуществления административной процедуры по выдаче (продлению действия и переоформлению) разрешения на размещение средств наружной рекламы. "То есть учитываются пожелания бизнеса, что все процессы на рекламном рынке должны ускоряться", - заметила Гаврильчик. Наряду с этим, предусматривается осуществление данной процедуры по принципу "одно окно".







Помимо того, предусматривается право распространителя рекламы на размещение средства наружной рекламы без проектной документации.

Отменяется обязанность рекламораспространителя истребовать, а рекламодателя предоставлять документы о государственной регистрации.

Исключено требование об изготовлении рекламы отечественных товаров (работ, услуг) и наружной рекламы только с привлечением организаций и граждан Беларуси, и использования в такой рекламе только образов белорусских граждан. Теперь можно будет использовать в рекламе образы любых граждан, однако должно быть их согласие, и соблюдены авторские права в отношении иностранных известных личностей.







В рекламе будет допускаться использование на иностранном языке без перевода названий культурных, туристических мероприятий, спортивных команд, соревнований, конкурсов, наград.

С 8 июля также разрешен показ рекламы в детских художественных фильмах, иных детских и образовательных передачах в начале, конце и через каждые полчаса передачи. При этом длительность рекламной паузы – не более минуты. А содержание рекламы должно соответствовать особенностям детской и подростковой аудитории.

В объектах общественного питания с 8 июля разрешается проведение рекламных мероприятий в маркетинговых целях для продвижения алкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков. "В свое время такое предложение включить норму в законодательство появилось в связи с тем, чтобы вырабатывать культуру пития", - заметила Гаврильчик. "Но цель таких мероприятий должна быть маркетинговая – не только продвигать алкогольные напитки, но и получать обратную связь для того, чтобы использовать эту информацию в последующем в своей работе", - подчеркнула представитель МАРТ.

По ее словам, еще одно нововведение, о котором просил рынок - бесплатное распространение пива и слабоалкогольных напитков в объеме до 5 л включительно одному лицу в качестве призов (подарков). "Ранее – 5 литров на все мероприятие. И были определенные казусы в правоприменительной практике этой нормы. Сейчас она отредактирована", - заметила Гаврильчик.

Разрешается реклама гражданского оружия на сайтах законных продавцов такого оружия. Можно будет также давать рекламу, содержащую исключительно наименование и товарные знаки букмекерских контор и тотализаторов, в спортивных передачах, на ТВ и радио, в зданиях (помещениях) организаций физической культуры и спорта, в том числе на стадионах, спортивном инвентаре и форме спортсменов. При этом на ТВ – только способом наложения, а не в виде рекламных роликов.

В части наружной рекламы исполкомам предоставлено право на установление требований к техническим характеристикам СНР, размещаемых на проспектах, главных улицах, площадях городах, недвижимых материальных историко-культурных ценностях

Не только послабления, но и защита потребителей

С 8 июля для защиты прав потребителей вводится запрет рекламы нетабачных никотиносодержащих изделий и жидкостей для электронных систем курения. Исключение – их реклама на сайтах производителей и импортеров в национальном сегменте сети Интернет.

Уточняется перечень критериев недостоверной, недобросовестной и неэтичной рекламы, сформулированный с учетом правоприменительной практики. Так, к недобросовестной рекламе будет относиться реклама, которая содержит негативную оценку товара, который произведен или реализуется другой организацией; сравнение рекламируемого товара с товаром другой организации или другого гражданина, и т.п. Сейчас такая реклама относится к категории неэтичной.







Предусматриваются основания распределения ответственности между субъектами рекламной деятельности.

В рамках защиты потребителей также устанавливается обязанность рекламодателя и рекламораспространителя прекратить доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его владельца. Предусматривается также запрет на распространение рекламы посредством телефонной, сотовой, факсимильной связи, электронной почты без предварительного согласия абонента (адресата) в письменной (электронной) форме.







Неэтичной будет признаваться реклама, содержащая изображения атрибутов ритуальных услуг, размещенная на ТВ, в наружной рекламе или на транспортных средствах. "Очень много жалоб поступало в государственные органы (из-за этого – Смартпресс). Все понимают, что все мы смертны, но, тем не менее, в своей повседневной жизни люди не готовы ежедневно видеть изображения и атрибуты ритуальных услуг – могилы, ангелы на надгробиях, кресты и так далее", - заметила Гаврильчик.

Предусматриваются требования к рекламе банковских услуг, микрофинансовых организаций, деятельности на рынке Форекс. В том числе в законе содержится требование об указании в рекламе банковской услуги предупредительной надписи о наличии в договоре условий, влияющих на сумму доходов и (или) расходов клиента.

Медицинская реклама

Изменений в законодательстве медицинской рекламы, по словам главного специалиста Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Светланы Провалинской, рынок ждал долго, и "ожидания оправдались". "Потому что новое законодательство о рекламе предусматривает упрощение по многим вопросам при осуществлении рекламной деятельности", - сказала она.

Так, в статье 15 нового закона о рекламе значительно расширен перечень рекламы, которая не требует получения согласования министерства здравоохранения. Это, к примеру, наружная реклама; реклама на транспортном средстве; реклама, потребителем которой являются исключительно медицинские или фармацевтические работники или которая размещается в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров и конференций. Не подлежит согласованию также реклама, которая размещается в специализированных изданиях, перечень которых утверждается министерством здравоохранения.

Мнение бизнеса: большинство новаций закона – это отмена некоторых ранее введенных ограничений

Исполнительный директор Ассоциации рекламных организаций (АРО) Валерий Боднарь в беседе с корреспондентом Смартпресс заметил, что в большинстве своем новации закона – это отмена некоторых ранее введенных ограничений.

Среди наиболее значимых - отмена требования об изготовлении рекламы отечественных товаров только с привлечением организаций и граждан Беларуси, сокращение доли медицинской рекламы, подлежащей согласованию с Минздравом, отмена запрета на трансляцию рекламы в детских передачах.

В то же время, Боднарь обратил внимание, что не все предложения бизнес-сообщества были учтены. Так, в детских передачах реклама будет разрешена только перед их началом и в самом конце, в то время как АРО предлагал снять все ограничения, что повысило бы заинтересованность в производстве таких программ.

Еще одним предложением ассоциации было увеличить разрешенное число рекламных блоков с 4 до 6 с одновременным сокращением их хронометража. Это позволило бы телеканалам избежать потерь от "перемотки" блоков с помощью отложенного просмотра.

В новой редакции закона также не было исключено из-под запрета на рекламу безалкогольное пиво.

"Не были учтены вещи, которые мы уже опаздываем делать, - рассказал Боднарь. - Мне бы хотелось, чтобы там было что-то про саморегулирование (сейчас госорганы ведут разработку проекта закона "О саморегулируемых организациях"- Смартпресс). Все еще ущемлены позиции бизнеса, который работает с телевизионной рекламой, в частности, при согласовании рекламы медицинских препаратов".







Исполнительный директор АРО также отметил сохранение множества вопросов по размещению наружной рекламы. "Наружная реклама на сегодня самый проблемный вид рекламного бизнеса, в котором много ненужных препон, бюрократических процедур", - констатировал он.

Боднарь также сообщил, что в настоящее время идет подготовка проекта постановления Совмина во исполнение норм нового закона о рекламе. "Постановления практически все посвящено наружной рекламе и требованиям, которые предъявляются к ее размещению, согласованию паспортов, сроков их действия, правил размещения конструкций", - пояснил Боднарь. В то же время, заметил он, многие предложения экспертов в нем снова не учтены.