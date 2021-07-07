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Москва может поставить Минску С-400 и еще больше загнать союзника в долги
Источник материала: Навiны
Интенсификация военного и военно-технического сотрудничества Беларуси с Россией, наращивание кооперации предприятий ВПК, поставка Москвой Минску дорогих современных вооружений (пусть и на льготных условиях) усиливает зависимость белорусского руководства от Кремля.
В числе основных тем майских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи были вопросы военного и военно-технического сотрудничества.
При этом, по словам Лукашенко, о размещении контингентов вооруженных сил России на территории Беларуси на постоянной основе, о «создании каких-то баз» не шло даже речи.
«Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. <...> Будем мы видеть активизацию НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь», — пояснил Лукашенко.
Размещать базы Лукашенко не хочет
Комментируя эти высказывания, эксперты обращают внимание на его категорическое нежелание даже обсуждать возможность создания в Беларуси российской военной базы. Это, по мнению некоторых обозревателей, говорит о боязни породить новую волну протестов, на этот раз из-за военного присутствия России в стране на постоянной основе.
Самое большое, на что готов пойти белорусский руководитель, — это создать на территории страны хранилища вооружения, военной техники и средств обеспечения для оснащения российских частей и подразделений из состава совместной группировки сухопутных войск.
Предполагается, что в случае возникновения военной угрозы личный состав этих частей и подразделений будет доставлен в Беларусь из России военно-транспортной авиацией, чтобы в максимально короткие сроки подготовить машины к бою. На этот счет имеется межправительственное соглашение.
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При этом Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о более тесной кооперации двух стран в сфере ВПК и о поставках белорусской армии современных вооружений. Должностным лицам было поручено определиться, что из новейших разработок российского ВПК необходимо нашей армии.
Эта информация вызвала достаточно оживленную дискуссию в интернет-пространстве. Выдвигались различные версии относительно того, какие именно российские вооружения будут запрошены белорусскими военными в первоочередном порядке.
По мнению многих комментаторов, первыми в списке будут оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
«Полонезы» ослабили нужду в «Искандерах»
Впервые информация о планах перевооружить ракетные части белорусской армии с ОТРК «Точка» и «Точка-У» на «Искандер-Э» появилась еще в 2002 году. По мнению экспертов, потенциальными целями для новых ракет должны были стать важнейшие военные объекты США и НАТО на территории Польши, и в частности базы американской противоракетной обороны.
Однако только в 2007 году тогдашний начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Беларуси полковник Михаил Пузиков подтвердил, что одна ракетная бригада, укомплектованная ОТРК «Точка», готовится к переоснащению «Искандерами». При этом было сказано, что они будут поставляться хотя и не безвозмездно, но на льготных условиях, принятых для стран ОДКБ. Завершение перевооружения ракетных частей белорусской армии на «Искандеры» намечалось на 2020 год.
А вот тогдашний начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил России генерал-полковник Владимир Зарицкий обрисовал перспективу несколько иначе. В том же 2007 году он заявил, что поставки «Искандеров» в Беларусь состоятся лишь «при соответствующих условиях и соответствующей позиции Минска». Зарицкий не уточнил, что следует понимать под «соответствующими условиями» и «соответствующей позицией». Но тот факт то, что «Искандеры» не появились на вооружении белорусской армии и поныне.
Возможно, на сегодня (с учетом событий августа прошлого года в Беларуси) отношение Москвы к военным нуждам союзника изменилось в лучшую сторону, но вряд ли «Искандеры» теперь так же необходимы Беларуси, как раньше.
Во-первых, на вооружение нашей армии еще в 2016 году была принята ракетная система «Полонез», тактико-технические характеристики которой позволяют выполнять многие боевые задачи, ранее отводившиеся ОТРК «Искандер».
Во-вторых, ограниченность государственных средств, выделяемых на оборону, не позволяет Минску одновременно приобрести оба вида весьма дорогостоящих вооружений. И выбор в пользу одного из них приходится делать исходя из нынешней военно-стратегической ситуации.
Закрыть себя и накрыть соседей
И тут, скорее всего, преимущество имеет ЗРК С-400. Тем более что командующий войсками ПВО и ВВС Беларуси генерал-майор Игорь Голуб еще в январе заявил, что в военном ведомстве идет работа по подготовке контрактов на закупку в России ЗРК С-400 с целью заменить ими ЗРК С-300.
Комплекс С-400, позволяющий обнаруживать воздушные цели на дальности 600 км и обстреливать их на расстоянии до 400 км, предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия противника.
По мнению известного российского военного эксперта Юрия Кнутова, такие тактико-технические характеристики С-400 позволяют создать в прилегающих к Беларуси районах соседних государств «зону ограничения и воспрещения доступа и маневра» (глубина которой может достигать нескольких сотен километров). Так что С-400 могут стать серьезным препятствием для формирования какой-либо крупной наступательной группировки у границ Беларуси.
Со своей стороны, директор Центра военно-политических исследований МГИМО (Москва) Алексей Подберезкин отмечает, что развертывание в Беларуси эшелонированной системы ПВО/ПРО, состоящей из ЗРК малой, средней и большой дальности («Тор», «Бук», C-400), «будет означать стопроцентный контроль воздушного пространства прибалтийских государств».
Добавим: то же самое можно будет сказать в таком случае и о значительной части воздушного пространства Польши и Украины.
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Почему же до сих пор ЗРК С-400 не были приняты на вооружение ВВС и войск ПВО Беларуси? Ведь запросы на их поставку Минск регулярно посылает Москве уже почти пятнадцать лет. И всякий раз российская сторона отклоняет их, ссылаясь на дефицит производственных мощностей у производителей ЗРК, из-за чего, мол, их мало даже для перевооружения собственных частей ПВО. Что, однако, не помешало
Как полагает ряд экспертов, на самом деле Москву не устраивает хроническая неплатежеспособность Минска, российские торговцы оружием хотят получать нормальную валютную выручку.
Вдобавок кое-кто в Кремле, не исключено, питает надежду на то, что устаревание вооружения и боевой техники ПВО вынудит белорусское руководство передать защиту своего воздушного пространства России.
Если что-то и может повлиять на перспективу поставок С-400 Беларуси, так это активизация военной авиации НАТО в воздушном пространстве сопредельных государств. Не исключено, что эту тему актуализировала закупка Польшей американских истребителей-невидимок F-35.
За все придется платить
Между тем если говорить о полной цене, то купить даже один комплекс С-400 за 500-700 млн долларов (что сравнимо с годовым оборонным бюджетом Беларуси) совершенно неподъемно для Минска.
Другое дело, что можно рассчитывать на льготы и преференции. Например, главный редактор российского издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает: «Подобного рода поставки должны осуществляться исключительно на коммерческих условиях. Белоруссия должна будет заплатить, хоть и по сниженным ценам. Это также может быть оформлено как бартер. Если Республика Беларусь купит С-400, взамен страна может поставить другую продукцию военного назначения, к примеру
Однако даже если принять во внимание подобный взаимозачет, остаточная стоимость двух бригад ЗРК С-400 (а это необходимый минимум для надежного прикрытия всей территории Беларуси) все равно будет столь велика, что понадобятся годы,
Что даст ближайшему союзнику и главному кредитору дополнительный рычаг для влияния на внешнеполитический курс Минска.
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