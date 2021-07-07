ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог: Бабарико остается важным «политическим товаром» для Лукашенко

07.07.2021 08:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По мнению политолога, директора института «Политическая сфера» Андрея Казакевича, 14-летний приговор Виктору Бабарико был прогнозируемым, если иметь в виду ту риторику, которую власти позволяют себе в отношении оппонентов.

Политолог: Бабарико остается важным «политическим товаром» для Лукашенко

«Очевидно, что это жестокий и не основанный на праве приговор. Это значит, что в ближайшее время не будет деэскалации ситуации, хотя Бабарико и остается важным «политическим товаром» для Лукашенко и будет использоваться в переговорах с Западом для получения уступок с его стороны», — сказал эксперт в комментарии DW.

Казакевич сомневается, что Бабарико отсидит весь срок, так как «кризис в Беларуси не затянется настолько, чтобы он находился в заключении так долго».

Политолог не исключает, что экс-банкир может быть отпущен с условием, что покинет страну. Еще одним вариантом он видит повторение сценария 2011 года, когда политзаключенные вышли на свободу в качестве жеста для нормализации отношений с Западом.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению политолога, директора института «Политическая сфера» Андрея Казакевича, 14-летний приговор Виктору Бабарико был прогнозируемым, если иметь в виду ту...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Казахстане разагналі акцыю пратэсту супраць росту кітайскага ўплыву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by