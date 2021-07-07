Фронтальный раздел теряет свою активность

Сегодня погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние теряющего активность фронтального раздела.



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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +27..+29°C;

Витебск +25..+27°C;

Гомель +26..+28°C;

Гродно +27..+29°C;

Могилев +25..+27°C;

Минск +27..+29°C.