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Фронтальный раздел теряет свою активность
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние теряющего активность фронтального раздела.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние теряющего активность...
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