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Фронтальный раздел теряет свою активность

07.07.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние теряющего активность фронтального раздела.

Фронтальный раздел теряет свою активность
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +27..+29°C;
  • Витебск +25..+27°C;
  • Гомель +26..+28°C;
  • Гродно +27..+29°C;
  • Могилев +25..+27°C;
  • Минск +27..+29°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние теряющего активность...
 
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