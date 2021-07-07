Что будет с пустующими домами на селе? Госкомимущество разработало новый проект

С осени 2021 года белорусы смогут покупать сельские дома, в том числе пустующие, по новым схемам. Государство решило детально регламентировать все процедуры.



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Две благие цели одного документа

Весной этого года был принят указ № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами».

Основные положения указа вступают в силу с 27 сентября 2021 года.

Как видно из названия документа, он регулирует два вопроса.

Во-первых, это отчуждение сельских жилых домов, то есть их купля-продажа, мена или дарение.

Гражданам, которые владеют домами в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, упростили порядок их отчуждения. При условии, что эти дома построены до 8 мая 2003 года.

К минимуму сведены затраты и тех людей, которые приобретают эти дома.

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Во-вторых, указ направлен на то, чтобы решить проблему жилых домов, которые пустуют три года или находятся в аварийном состоянии.

Документ создает условия для того, чтобы такие дома вместе с земельными участками, которые они занимают, были вовлечены в оборот.

«Давай лучше узнаем, нет ли в деревне свободного домика»

Чтобы указ заработал, госорганы должны принять другие нормативные акты, чтобы детализировать все процедуры.

С этой целью Госкомимущество разработало проект постановления Совмина о мерах по реализации указа № 116.

Проект определяет то, как граждане теперь смогут отчуждать свои жилые дома в сельской местности, которые они эксплуатируют.

Кроме того, здесь разъяснено то, как госорганы будут выявлять пустующие жилые дома в сельской местности и что станут делать с ними дальше.

С этой целью предлагается создать комиссии из местных специалистов. Комиссии будут обследовать жилые дома и выносить заключение об их состоянии.

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Если жилой дом соответствует критериям пустующего, местные власти запустят определенную процедуру.

Прежде всего, они начнут поиск владельцев дома по всем возможным каналам. В том числе путем рассылки извещений, публикаций в СМИ и едином реестре пустующих домов — он будет бесплатным для всех желающих и заработает с 1 января 2023 года.

В проекте постановления сказано, что правообладатели обязаны не просто отозваться, а подать уведомление о том, как они намерены использовать жилой дом (на это им отводится два месяца), а затем принять реальные меры для того, чтобы привести дом и земельный участок в надлежащее состояние (на это отпущен год).

Если это не будет сделано, суд признает пустующий жилой дом бесхозяйным и передаст его местным органам власти.

После этого местные власти должны решить, оставлять ли этот дом в собственности своей административно-территориальной единицы, продавать ли его или вообще сносить.

Если исполкомы решат продавать дом, то делать это они будут по его рыночной стоимости. В случае, когда первоначально покупкой никто не заинтересуется, чиновники станут поэтапно снижать цену дома вплоть до одной базовой величины (сегодня это 29 рублей).

При этом облисполкомы наделены правом определять населенные пункты, где пустующие дома могут продаваться сразу за одну базовую величину.

Дом, милый дом…

Госкомимущество также предлагает определить, в каком порядке будет возмещаться стоимость пустующего жилого дома его бывшему собственнику в случае, если решение суда о признании такого дома бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы все-таки будет отменено.

Так, возмещению бывшему собственнику подлежит денежная сумма, которая соответствует стоимости пустующего жилого дома, отраженная в бухгалтерском учете на дату принятия этого дома к бухучету местным органом или коммунальной службой, после вступления решения суда в силу.

В случае если пустующий жилой дом был реконструирован либо в его отношении были проведены другие неотделимые улучшения, экс-собственник должен возместить стоимость реконструкции лицам, которые осуществили все улучшения, по фактическим затратам на реконструкцию дома или произведенные иные неотделимые улучшения в нем, отраженным в бухучете.

Документ еще не принят, а только подготовлен в виде проекта. До 15 июля его можно обсудить на Правовом портале.

Некоторые белорусы уже воспользовались этой возможностью — обсуждение идет в острой эмоциональной форме. И это неудивительно, ведь по всей Беларуси насчитывается около 7 тысяч пустующих домов, которые терпеливо ждут настоящего хозяина.