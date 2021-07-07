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Витебская область начинает туристический проект "Васильковый край"

07.07.2021 08:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект "Васильковый край" собираются реализовать в Витебской области в ближайшие годы. Его цель - продвижение туристических возможностей северного региона страны через интернет и соцсети, развитие удобной инфраструктуры для путешествий различных туристов, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Организаторы намерены создать мобильное приложение "Васильковый край - Life" с нанесением ключевых туробъектов, входящих в пилотный проект, на онлайн-карту. В нем будут задействованы 12 регионов: Витебск, Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Докшицкий, Лепельский, Миорский, Оршанский, Полоцкий, Поставский, Россонский и Ушачский районы. Разработка культурно-познавательных, краеведческих, экологических, производственных и других туристических маршрутов будет проводиться с учетом специфики региона, продолжительности пребывания туристов и возможностей их передвижения. Каждый район презентует свои особенности и наиболее знаковые места. Например, Ушачский район - родина известных литераторов, в Миорском районе есть красивейший заказник "Ельня", Полоцк богат историей, достопримечательностями и музеями.

Приложение объединит в себе навигацию по городам и райцентрам области, включая аудиогиды, маршруты, виртуальные туры по популярным, эксклюзивным, оригинальным местам и достопримечательностям. В реализации "Василькового края" планируется задействовать ремесленников, экскурсоводов, а также агроусадьбы, музеи, гостиницы и другие субъекты туриндустрии.

Реализует пилотный проект управление спорта и туризма Витебского облисполкома. Срок реализации - 2021-2023 годы.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Приложение объединит в себе навигацию по городам и райцентрам области, включая аудиогиды, маршруты, виртуальные туры по популярным, эксклюзивным, оригинальным...
 
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