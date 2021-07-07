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В Лиде ребенку в глаз попал шарик из игрушечного пистолета попал
Источник материала: Партизан
Двое 8-летних мальчиков, катаясь на велосипедах, встретили сверстников с игрушечным пистолетом.
Владелец пистолета попросил покататься на велосипеде, взамен передал свой пистолет,
Один из ребят взял игрушку в руки, три раза нажал на курок и решил, что пистолет пластиковыми шариками не заряжен. Он в шутку направил игрушку в сторону своего друга, нажал на курок еще раз.
Пластиковый шарик попал стоящему рядом мальчику в глаз.
Серьезной травмы удалось избежать, но к врачу-специалисту обращаться все-таки пришлось.
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Двое 8-летних мальчиков, катаясь на велосипедах, встретили сверстников с игрушечным пистолетом.
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