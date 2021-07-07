В Лиде ребенку в глаз попал шарик из игрушечного пистолета попал









пишет БелТА. Владелец пистолета попросил покататься на велосипеде, взамен передал свой пистолет,БелТА.





Один из ребят взял игрушку в руки, три раза нажал на курок и решил, что пистолет пластиковыми шариками не заряжен. Он в шутку направил игрушку в сторону своего друга, нажал на курок еще раз.





Пластиковый шарик попал стоящему рядом мальчику в глаз.





Серьезной травмы удалось избежать, но к врачу-специалисту обращаться все-таки пришлось.



