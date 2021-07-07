Источник материала: UDF



Григорий Костусев / Из архива Еврорадио

БелаПАН

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лидер Партии БНФ был вынужден 17 дней спать на полу в СИЗО КГБ Григорий Костусев говорит о проблемах с сердцем, отёках и спутанном сознании.

говорит о проблемах с сердцем, отёках и спутанном сознании. В камере в СИЗО КГБ он "задыхался как рыба". Костусев рассказал адвокату, что постоянная жара стала причиной сердечного приступа. Он отправлялтри письма об ухудшении здоровья, но адвокат ни одного из них не получила. В больничную камеру политика отправили только после того, как следователь увидел страшные отёки.64-летнего Григория Костусева задержали 12 апреля в Шклове. Его обвиняют в "заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем". Своей вины он не признаёт. Костусев участвовал в онлайн-дискуссиях с участием, которыхобвинил в подготовке покушения на него и его детей.