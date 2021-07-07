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Лидер Партии БНФ был вынужден 17 дней спать на полу в СИЗО КГБ
Источник материала: UDF
Григорий Костусев / Из архива Еврорадио
Григорий Костусев говорит о проблемах с сердцем, отёках и спутанном сознании. В камере в СИЗО КГБ он "задыхался как рыба". Костусев рассказал адвокату, что постоянная жара стала причиной сердечного приступа. Он отправлял Инессе Оленской три письма об ухудшении здоровья, но адвокат ни одного из них не получила. В больничную камеру политика отправили только после того, как следователь увидел страшные отёки.
64-летнего Григория Костусева задержали 12 апреля в Шклове. Его обвиняют в "заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем". Своей вины он не признаёт. Костусев участвовал в онлайн-дискуссиях с участием Александра Федуты, Юрия Зенковича, которых Александр Лукашенко обвинил в подготовке покушения на него и его детей.
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Григорий Костусев говорит о проблемах с сердцем, отёках и спутанном сознании.
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