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Лидер Партии БНФ был вынужден 17 дней спать на полу в СИЗО КГБ

07.07.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лидер Партии БНФ был вынужден 17 дней спать на полу в СИЗО КГБ
Григорий Костусев / Из архива Еврорадио
Лидер Партии БНФ был вынужден 17 дней спать на полу в СИЗО КГБ. Григорий Костусев был четвёртым в трёхместной камере, кровати для него не нашлось. Заключённым запретили меняться местами. Произошло это ещё в апреле. Костусев тогда простудился, здоровье стало ухудшаться, сообщает БелаПАН со ссылкой на адвоката политика Инессу Оленскую. 6 июля она посетила его в больничной камере СИЗО № 1, куда заключённого экстренно перевели из СИЗО КГБ за четыре дня до этого.

Григорий Костусев говорит о проблемах с сердцем, отёках и спутанном сознании. В камере в СИЗО КГБ он "задыхался как рыба". Костусев рассказал адвокату, что постоянная жара стала причиной сердечного приступа. Он отправлял Инессе Оленской три письма об ухудшении здоровья, но адвокат ни одного из них не получила. В больничную камеру политика отправили только после того, как следователь увидел страшные отёки.

64-летнего Григория Костусева задержали 12 апреля в Шклове. Его обвиняют в "заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем". Своей вины он не признаёт. Костусев участвовал в онлайн-дискуссиях с участием Александра Федуты, Юрия Зенковича, которых Александр Лукашенко обвинил в подготовке покушения на него и его детей.
 
 
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Григорий Костусев говорит о проблемах с сердцем, отёках и спутанном сознании.
 
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