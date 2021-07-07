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Виктор Бабарико. Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Своего — бросили Виктор Бабарико – не Навальный. Он совсем другая фигура.

Причем, мошенники они мелкие, но хищения у них непременно в крупных размерах.В России под предлогом хозяйственного спора громили канал НТВ и уничтожали свободную прессу. Ходорковского сажали как махинатора. Навальный сидит за какие-то хищения всякой ерунды, пускай его постоянно и называют марионеткой и агентом Запада. Но наказывают всё-таки за другое. В Беларуси сценарий тот же – просто диктаторство там приняло иной масштаб, вступив в клиническую стадию.Виктор Бабарико – не Навальный. Он совсем другая фигура. Но он считался главным соперником Лукашенко на выборах. Которые Лукашенко всё равно с треском проиграл. Проиграл Светлане Тихановской, которую сатрап настолько не рассматривал всерьез, что допустил до голосования, чтобы хоть какую-то видимость альтернативности создать. А Тихановская взяла и выиграла.Хотя на самом деле люди голосовали не столько за нее, сколько против Лукашенко и главным кандидатом от оппозиции был сам народ. Но сперва был Бабарико! Кандидат настолько любопытный, что если бы он победил, довольны были бы даже в Кремле. Ведь он, по сути, наш человек, «газпромовский». Я не политолог, не знаю как устроены там ремни и шестеренки, но если вдруг Лукашенко совсем надоест Путину, то я бы не исключал, что смену декораций устроят по типу триумфального освобождения Виктора Бабарико из застенков с последующим объявлением его каким-нибудь Председателем Национального спасения. Но когда это будет! Да и будет ли? И есть ли у моих фантазий хоть какая-то почва?А пока мы видим, что Виктор Бабарико – это наш человек, которого Лукашенко просто так снял с выборов и просто так посадил в тюрьму. С учетом возраста и здоровья, 14 лет можно считать пожизненным сроком и растянутым во времени убийством. И за всё это время Россия, если не считать глухого протеста «Газпрома», ничего для освобождения Бабарико не сделала.Если Лукашенко рассчитывал за него поторговаться и получить в обмен какие-то товары и услуги, то он просчитался. И это не только для Бабарико сигнал. В Беларуси, так или иначе, репрессируются десятки российских граждан по самым разным делам. И их судьба здесь никого особенно не волнует. Это те свои, которых и бросить не жалко.И в этом еще одна особенность диктатур. На конкретных живых людей им, по природе своей, плевать.