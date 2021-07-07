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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Риск есть: врачи рассказали, насколько опасна подгоревшая еда Исследования показывают, что канцерогены действительно опасны.

Однако ученые считают, что не всякое подгоревшее блюдо стоит выбрасывать. Об этом пишет изданиеПри приготовлении пищи на высоких температурах, в них происходят реакции, в результате которых могут образовываться природные химические вещества или как их еще называют – канцерогены.Исследования показывают, что канцерогены действительно опасны – во время опыта на лабораторных животных они показали, что вызывают онкологию: рак груди, толстой кишки, печени, кожи, легких, простаты и других органов.Однако ученые утверждают, что в пригоревших бифштексах или шашлыках уровень природных химических веществ довольно низкий, чтобы причинить серьезный вред здоровью человеку – намного ниже, чем те, которым подвергают лабораторных животных.Конечно, если употреблять такую пищу ежедневно, то организм начнет реагировать на такую пищу негативно и кроме риска онкологии, есть риск получить и серьезные проблемы с желудком. А если ситуация с подгоревшим блюдом с вами случается раз в год – то особой опасности для человека нет.В 2017 году в Нидерландах ученые решили провести исследование о воздействии акриламида на здоровье человека. Это такое химическое вещество, которое содержится в производстве бумаги, красок, пластмассы, для очистки питьевой воды и сточных вод.А еще акриламид может образоваться естественным путем в результате химических реакций определенных крахмалистых продуктов после приготовления при высоких температурах. Более высокий уровень акриламида можно найти в картофеле фри, картофельных чипсах, продуктах из злаков (печенье, тосты, хлопья), и в кофе.Так вот, 40 микрограммов акриламида увеличивает, по словам ученых, риск возникновения рака в 2 раза.Поэтому медики рекомендуют не употреблять в пищу подгоревшую еду, а заодно – призывают снизить уровень акриламида в продуктах, в рационе и не злоупотреблять различными фастфудами.