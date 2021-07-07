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«Я не знаю, что точно там произошло и каким образом. Могу только строить теории и версии. Одна из них: возможно, мужа где-то задержали, а потом уже придумали эту всю фигню? Может, сказали мужу: делай, что скажут, чтобы меньше получить,? Это, конечно, только мои гипотезы, — говорит Ксения. — Но я же знаю своего мужа. Чтобы он — допустим! — шел на такое дело, то это точно был бы не белый день. Какой адекватный человек будет похищать кого-то посреди дня?! И походка — я же знаю его походку. Двигался бы он тоже по-другому».

«Он сидел в каких-то чатах, да, активно. Но со мной старался такие темы не обсуждать. С кем он там переписывался — я не знаю. Может перестраховывался, чтобы потом ко мне вопросов не было? Но я не думаю, что муж был готов к каким-то резким действиям. У меня полное отрицание этой ситуации, которая произошла. Ведь если бы что-то и делалось — то делалось бы не так. Я думаю, что это какой-то повод, может, подставил кто-то из тех его чатов? Все очень странно.



Муж даже в армии не служил, пистолет не умеет держать, а тут вдруг едет на такое дело?



У меня много вопросов, — говорит жена Дмитрия Сосновского. — Не знаю, чего теперь ждать. Понимаю, что хорошо все не закончится. Будет какой-то приговор».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кто такой Дмитрий Сосновский, которого обвиняют в покушении на Азаренка? Подробности «Наша Нива» связалась с женой Сосновского.

31 год. Он уроженец Лиды. Учился в родном городе, после некоторое время в одном из минских университетов, но в конце концов учебу бросил. Вернулся в Лиду, где и жил до недавних событий. Женился, имеет 6-летнего сына.Сосновский какое-то время работал электромонтажником, но последние полгода — таксистом.Всю неделю перед «покушением» Дмитрий был с семьей, никуда не уезжал. На выходных ездили на дачу, после с понедельника Сосновский занимался домашними делами: водил сына к парикмахеру, к логопеду. В четверг, 1 июля, Сосновский тоже был дома, присматривал за сыном. Жена работает мастером по маникюру, работает из дома. Она тоже была в квартире, принимала клиентов.Вдруг Дмитрий вышел из квартиры, сел в машину и уехал, ни слова не сказав жене. Позже прислал ей короткое сообщение: «Поехал по работе, буду завтра».По словам близких, это была не очень типичная ситуация. Вечером жена звонила ему, Дмитрий не снимал трубку. На следующий день, 2 июля, его телефон вообще был выключен.2 июля родственники Дмитрия ожидали, что он приедет и объяснит свое поведение. Но вместо него около 18 или 19 часов приехали силовики: сначала провели обыск в квартире родителей Дмитрия, потом в квартире, где жил он с женой и сыном.Сейчас Сосновский под стражей. По какой статье его обвиняют и вообще что конкретно вменяют, семья не знает. Говорят, что даже адвоката еще не наняли: «Пока у него дежурный адвокат, фамилию не помним».«Наша Нива» связалась с женой Сосновского. Видео с «покушением на Азаренка» она уже видела.Фамилии задержанных, которые назвал Лукашенко, жене ничего не говорят. Она таких людей не знает. Как не знает и таинственного «подельника» с пистолетом, которого показали в видеоролике, но не продемонстрировали его лицо.Машина на видео тоже не та, на которой уезжал Сосновский. Где сейчас их автомобиль, жена Дмитрия не знает.Сосновского задерживали в августе 2020, накануне выборов. Подозревали, что расклеивал листовки, продержали трое суток, но потом отпустили — даже без штрафа.