Пропавший в Бресте 22-лектний парень найден погибшим

В брестском регионе прекращены поиски 22-летнего Захара Лазарчука, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.





Парень 22 июня находился в гостях, откуда ушел в неизвестном направлении и пропал.

По информации ПСО «Ангел» тело молодого человека найдено. Об обстоятельствах гибели ничего не сообщается.