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Пропавший в Бресте 22-лектний парень найден погибшим
Источник материала: Навiны
В брестском регионе прекращены поиски 22-летнего Захара Лазарчука, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.
Парень 22 июня находился в гостях, откуда ушел в неизвестном направлении и пропал.
По информации ПСО «Ангел» тело молодого человека найдено. Об обстоятельствах гибели ничего не сообщается.
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В брестском регионе прекращены поиски 22-летнего Захара Лазарчука, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.
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