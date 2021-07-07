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Епископ Кособуцкий вступился за гимн «Магутны Божа»

07.07.2021 09:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий вступился за духовный гимн «Магутны Божа», исполнение которого власти пытаются запретить.

Епископ Кособуцкий вступился за гимн «Магутны Божа»

«В прошлое воскресенье, 4 июля, в нашу минскую архикафедру (архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии. — БелаПАН.) пришли сотрудники милиции с претензией, что нарушена какая-то там норма законодательства по поводу молитвы «Магутны Божа». Что конкретно, они не понимали сами, — написал иерарх на своей странице в «Фейсбуке». — Так что же не так с нашим любимым религиозным гимном? Гимн «Магутны Божа» был написан в 1943 году Натальей Арсеньевой. В 1947 году композитор Николай Ровенский написал музыку к этому стихотворению. Гимн стал молитвой послевоенной белорусской эмиграции».

Кособуцкий напомнил, что в 1993 году «специальная комиссия Верховного Совета предлагала даже сделать этот гимн государственным гимном Беларуси».

Сегодня, по словам епископа, этот гимн стал молитвой, которая используется в богослужениях католиков, православных, протестантов, кроме того в последнее время этот гимн поют люди, которые не отождествляют себя ни с какой религией.

Гимн «Магутны Божа» — это прежде всего молитва за нашу родину и за наш народ, — подчеркнул Кособуцкий. — Каждая молитва несет в себе невероятную силу и способна свершить даже великие чудеса. Если же у определенной молитвы есть великая сила, то и дьявол будет бороться с ней с наибольшей силой и чинить многочисленные препоны, чтобы люди эту молитву не использовали. Почему мы не можем петь «Магутны Божа»? Вопрос риторический».

 «В этом, наверное, и есть вина, что здесь чуть ли не звучал «Магутны Божа». Не со сцены, в зале. Когда мне доложили про театр Янки Купалы и о вас, меня это не просто удивило, меня это убило на том этапе», — сказал Лукашенко.

 

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Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий вступился за духовный гимн «Магутны Божа», исполнение которого власти пытаются...
 
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