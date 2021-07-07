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Белорусский союз женщин запускает конкурс молодежных проектов
Источник материала: ОНТ
«Дзявочы вянок Мiра»: Белорусский союз женщин 7 июля запускает новый республиканский конкурс молодежных проектов.
Это презентация социально-значимых идей региональных подразделений объединения. Они направлены на укрепление института семьи, духовно-нравственное возрождение и оказание помощи нуждающимся. Конкурс объединит социально-экономический и гуманитарно-культурный векторы развития страны.
Конкурс будет проходить каждый год. Самые интересные предложения воплотят в жизнь. А победителей этого года Белорусский союз женщин обеспечит грантами для развития и реализации проектов.
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«Дзявочы вянок Мiра»: Белорусский союз женщин 7 июля запускает новый республиканский конкурс молодежных проектов. Это презентация социально-значимых идей...
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