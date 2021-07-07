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Что делать, если ваш дом затопило из-за ливня? Подробная инструкция

07.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать, если ваш дом затопило из-за ливня? Подробная инструкция

На днях в Гродно прошли сильные дожди. Стихия затопила улицы до такой степени, что в огромных лужах тонули машины. А ведь этим летом ливни в нашей стране – дело не редкое. Под воду может уйти придомовая территория и автомобиль.

26 июня, Минск. Рекордную жару сменили сильные ливни. Столицу накрыло дождем с порывистым ветром и раскатами грома. Из-за непогоды подтопило дороги, остановился общественный транспорт. Ливневки не справлялись – вода заполнила подвалы и машины. И хоть такие случаи – редкость для нашей страны, лучше запастись резиновыми сапогами и дождевиками.

Если затопило ваш дом, главное – не паниковать. Следует отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печах. Перенесите на верхние этажи ценные вещи, соберите в герметичную упаковку документы, ценности и лекарства. Стоит закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками или фанерой. Если у вас есть хозяйство, нужно отогнать скот в безопасные места, отдаленные от зоны затопления. После займите ближайшее безопасное возвышенное место и будьте готовыми к организованной эвакуации по воде. Помогите спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи.

Андрей Метельский, первый заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения МЧС Беларуси: «Если вы проживаете в зоне, подверженной затоплению, необходимо заблаговременно узнать какие-то возвышенности, места, наименее подверженные затоплению, и учитывать их при передвижении по улицам, при парковке автомобиля. В случае возможного затопления, если вы проживаете на нижних этажах, не лишним будет поднять повыше электрооборудование, ценные вещи».

Помните, что МЧС постоянно информирует о предстоящих ухудшениях погоды – усилении ветра, высокой или низкой температуре воздуха, сильных осадках. Сообщения публикуют в мессенджерах, на сайте МЧС и в приложении «Помощь рядом». Так что лучше прислушаться к ним и заранее обезопасить свой дом.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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На днях в Гродно прошли сильные дожди. Стихия затопила улицы до такой степени, что в огромных лужах тонули машины. А ведь этим летом ливни в нашей стране – дело не...
 
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