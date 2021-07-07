Конституционная комиссия обсудит статус Всебелорусского народного собрания

Источник материала: ОНТ

Предпоследнее заседание Конституционной комиссии пройдет 7 июля. Предложения представят Президенту до 1 августа. Одно из них – сделать Всебелорусское народное собрание избираемым органом.

Кроме закрепления его статуса как высшего органа народовластия, Конституцию предлагается дополнить положениями о сохранении национальной самобытности, суверенитета и культурно-духовных традиций белорусского народа. Среди прочих будут закреплены положения о праве на развитие атомной энергетики в мирных целях, коллективной обороне и защите исторической памяти о Великой Отечественной войне. Работа над документом завершится 21 июля.

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