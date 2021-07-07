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Косточки каких плодов ни в коем случае нельзя есть? Возьмите на заметку!

07.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Косточки каких плодов ни в коем случае нельзя есть? Возьмите на заметку!

Наверняка, вам приходилось наблюдать как кто-то из ваших близких привередливо ест виноград, выплевывая каждую маленькую косточку. Однако есть и те, кто даже яблоко готов съесть целиком. Можно ли вообще есть фруктовые косточки, и какие из них могут быть полезны для вашего здоровья – попытаемся разобраться!

 

Цитрусовые


Фото: kubnews.ru

Благодаря повсеместной рекламе различных соков мы знаем о том, насколько полезной может быть мякоть цитрусовых. Однако мало кто догадывается, что в косточках, например апельсина, мандарина или лимона, содержится ничуть не меньше ценных веществ:

  • ацетилсалициловая кислота – у вас болит голова? Первое, что вы сделаете – это, конечно же, попытаетесь выпить болеутоляющее, однако у нас есть другой выход. Попробуйте как следует разжевать лимонные или лаймовые косточки;
  • витамин Е – этот витамин не зря считают настоящим эликсиром молодости. Он способствует выходу токсинов из организма. Помимо этого, присутствующие в косточках эфирные масла, дубильные вещества и полезные соединения положительно влияют на процесс метаболизма и стабилизируют работу ЖКТ;
  • лимонин – из-за этого вещества при пережевывании косточек мы ощущаем горьковатый вкус. Лимонин характеризуется хорошими противовирусными свойствами. Специалисты ведут исследования, чтобы доказать, что это вещество может бороться с ожирением.

Абрикос, персик, слива, вишня и черешня


Фото: chrome-effect.ru

По сути съесть косточки этих фруктов на первый взгляд кажется невозможным, ведь они такие твердые. Однако в детстве многие просто раскалывали этот «орех» и доставали оттуда горьковатую сердцевину, вкус которой многие считают «миндальным». Если вы съедите одну косточку, то вряд ли это как-то навредит вашему организму, но если вы употребите, например, 50-100 грамм абрикосовых косточек, то итогом может стать сильное отравление. Дело в том, что в косточках этих фруктов содержится опасное вещество – амигдалин, который способствует высвобождению ядовитых цианидов в организме.

Арбуз


Фото: eda.ru

Все знают, насколько трудно съесть арбуз и при это не прожевать добрую половину мелких черных косточек. Знали ли вы, насколько полезны эти косточки? Они являются настоящим кладезем важных веществ: клетчатки; пектина; белка; аминокислот; магния, фосфора и калия; железа, цинка и селена; витаминов группы В и др.

Во многих странах люди, ведущие здоровый образ жизни, покупают арбузные семечки в виде пищевого продукта. Они заменяют ими привычные нам тыквенные и семена подсолнечника.

Яблоки


Фото: elle.ru

Было время, когда в околонаучных кругах яростно обсуждалась польза яблочных косточек. Многим людям советовали употреблять яблоко вместе с косточками, дабы обогатить организм йодом и витаминов Е. Однако как оказалось, этих веществ в яблочных косточках нет, зато есть небезызвестный нам амигдалин. 

Также не рекомендуется употреблять косточки груши и айвы. Пусть в них содержание амигдалина гораздо ниже, чем в яблоке, однако это не повод их есть, ведь каждый организм может иметь индивидуальную реакцию на это вещество даже в малых количествах.

 

По материалам сайта ogorod.ru

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Наверняка, вам приходилось наблюдать как кто-то из ваших близких привередливо ест виноград, выплевывая каждую маленькую косточку. Однако есть и те, кто даже яблоко...
 
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