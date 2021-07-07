ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лучших сотрудников ГАИ наградили на Кургане Славы

07.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лучших сотрудников ГАИ наградили на Кургане Славы

Подарки и награды настоящим профессионалам. На Кургане славы чествовали сотрудников Госавтоинспекции по поводу 85-летнего юбилея службы. Участники возложили цветы к подножию монумента.

В любое время суток и при любой погоде они отвечают за безопасность на дорогах. Благодаря работе ГАИ аварийность удается сдерживать, несмотря на то, что транспорта на дорогах стало гораздо больше. 

Современные технологии позволяют не просто задержать нарушителя, но и предотвратить трагедию на дороге. К юбилейной дате автопарк Госавтоинспекции Минской области пополнят 19 новых машин.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарки и награды настоящим профессионалам. На Кургане славы чествовали сотрудников Госавтоинспекции по поводу 85-летнего юбилея службы. Участники возложили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидер Партии БНФ был вынужден 17 дней спать на полу в СИЗО КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by