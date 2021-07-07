Лучших сотрудников ГАИ наградили на Кургане Славы

Источник материала: ОНТ

Подарки и награды настоящим профессионалам. На Кургане славы чествовали сотрудников Госавтоинспекции по поводу 85-летнего юбилея службы. Участники возложили цветы к подножию монумента.

В любое время суток и при любой погоде они отвечают за безопасность на дорогах. Благодаря работе ГАИ аварийность удается сдерживать, несмотря на то, что транспорта на дорогах стало гораздо больше.

Современные технологии позволяют не просто задержать нарушителя, но и предотвратить трагедию на дороге. К юбилейной дате автопарк Госавтоинспекции Минской области пополнят 19 новых машин.

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