Боевики «Талибана» продолжают захватывать новые территории в Афганистане

Источник материала: ОНТ

Ситуация в Афганистане остается напряженной. Боевики движения «Талибан» продолжают расширять географию захваченных районов.

В последние дни несколько уездов взяты практически без боя. На фоне нестабильной обстановки Иран и Турция закрыли консульства в некоторых городах. Российские дипломаты также приостановили работу в стране. В Таджикистане объявили мобилизацию и призвали 20 тысяч человек для охраны границы с Афганистаном.

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