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Боевики «Талибана» продолжают захватывать новые территории в Афганистане

07.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Боевики «Талибана» продолжают захватывать новые территории в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной. Боевики движения «Талибан» продолжают расширять географию захваченных районов. 

В последние дни несколько уездов взяты практически без боя. На фоне нестабильной обстановки Иран и Турция закрыли консульства в некоторых городах. Российские дипломаты также приостановили работу в стране. В Таджикистане объявили мобилизацию и призвали 20 тысяч человек для охраны границы с Афганистаном. 

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Ситуация в Афганистане остается напряженной. Боевики движения «Талибан» продолжают расширять географию захваченных районов.  В последние дни несколько уездов...
 
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