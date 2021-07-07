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Боевики «Талибана» продолжают захватывать новые территории в Афганистане
Источник материала: ОНТ
Ситуация в Афганистане остается напряженной. Боевики движения «Талибан» продолжают расширять географию захваченных районов.
В последние дни несколько уездов взяты практически без боя. На фоне нестабильной обстановки Иран и Турция закрыли консульства в некоторых городах. Российские дипломаты также приостановили работу в стране. В Таджикистане объявили мобилизацию и призвали 20 тысяч человек для охраны границы с Афганистаном.
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Ситуация в Афганистане остается напряженной. Боевики движения «Талибан» продолжают расширять географию захваченных районов. В последние дни несколько уездов...
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