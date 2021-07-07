Названы самые благополучные союзы среди знаков Зодиака! Посмотрите, кто подходит вам!

Источник материала: ОНТ

Многие девушки после знакомства с мужчиной пытаются узнать его знак Зодиака, а после ищут в интернете, какая же у них совместимость. Астрологи выделяют некоторые «идеальные пары», которые именно по звездам предрасположены на удачный союз.



Фото: wday.ru

Водолей и Весы

Чаще всего представителей этих знаков объединяет большое количество нестандартных увлечений, для них очень важно заниматься каким-то одним делом. Для них не составляет сложности пойти друг к другу навстречу, а также уступить своему партнеру, чтобы жить в мире и гармонии. Представители знаков не любят лишний раз конфликтовать, а также демонстрировать эмоции, следовательно, их роман обещает быть гладким и легким.

Лев и Стрелец



Фото: bublik.delfi.ee

Для представителей этих знаков обязательно в основе отношений иметь как общие увлечения, так и дружбу. Они уважают и пытаются помочь друг другу, а также всегда стараются поддержать своего партнера. Иногда им тяжело обойтись без спора, но при этом чаще всего он будет заканчиваться очень горячими моментами.

Рак и Рыбы

Обычно представители этих знаков живут душа в душу. До этого они могут встретиться на каком-либо мероприятии и удивиться, как же они похожи. Часто бывает, что они являются коллегами, либо же оба работают в сфере искусства. Многие даже замечают их внешнее сходство.

Рак и Скорпион



Фото: zen.yandex.ru

Этот союз чаще всего наполнен эмоциями, вот почему многие уверены, что представители этих знаков могут просто довести друг друга. Но в итоге сами звезды будут постоянно сводить эти два знака.

Близнецы и Водолей

Они оба представляют стихию Воздуха, а значит и в жизни они достаточно легки на подъем. Им постоянно хочется узнавать что-то новое, экспериментировать, а также исследовать эту планету. Для них такие поиски всегда приводят к настоящим чувствам и эмоциям.

Овен и Водолей

Представители этих знаков всегда стремятся к свободе и новым эмоциям, их тянет путешествовать, поэтому им вряд ли когда-либо наскучит общение друг с другом, потому что если один загорается идеей, то другой сразу ее поддерживает.

Овен и Стрелец



Фото: film.ru

Союз этих знаков означает не только сильную дружбу, но и самую яркую любовь, где два партнера могут прекрасно понимать друг друга и полностью принимать. На всех вечеринках именно такая пара будет самой громкой, эмоциональной, но для них это тот рай, которого оба искали всю жизнь.

Телец и Рак

Эта пара чаще всего построена на сильных чувствах и эмоциях, которые могут прочувствовать только двое. Они очень берегут эту связь и друг друга, поэтому относятся с уважением и нежностью к партнеру. Обычно в их отношениях много романтики.

Телец и Козерог

В отношениях этих знаков всегда будет много страсти и эмоций, ведь о своих чувствах они хотят заявить всем и каждому. Они прекрасно чувствуют друг друга и хотят постоянно проводить время вместе.

Телец и Дева

Дева обычно является достаточно строгим знаком, однако под действием Тельца этот знак смягчается. Они не показывают свои чувства на публику, но всегда помогают друг другу.

По материалам сайта wday.ru

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