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Кто будет выбирать делегатов ВНС и как изменятся полномочия Президента? Конституционная комиссия обсудит итоговый текст Основного закона

07.07.2021 09:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Восьмое заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз 36 ее участников, в числе которых представители госогранов и парламентарии, обсудят итоговый текст главного закона страны.

Кто будет выбирать делегатов ВНС и как изменятся полномочия Президента? Конституционная комиссия обсудит итоговый текст Основного закона

На предыдущих встречах комиссия подробно обсуждала все предложенные положения, которыми предлагали дополнить преамбулу белорусской Конституции. Ожидается, что в целом документ претерпит существенные изменения. Планируется расширить роль парламента и ограничить законодательную функцию Президента.

Кто будет выбирать делегатов ВНС и как изменятся полномочия Президента? Конституционная комиссия обсудит итоговый текст Основного закона

7 июля будет также определен конституционный статус Всебелорусского народного собрания. Оно станет высшим представительным органом народовластия, а выбирать его делегатов будут по такому же механизму, как и депутатов парламента. На заседании рассмотрят юридическое оформление всех положений об основах конституционного строя нашей республики.

Напомним, что все поправки Комиссия должна подготовить к 1 августа 2021 года. Затем проект будет вынесен на общественное обсуждение и опубликован в средствах массовой информации. Заключительное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Восьмое заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз 36 ее участников, в...
 
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