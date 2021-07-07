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В Петриковском районе в отношении руководителя сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело за подлог

07.07.2021 09:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Петриковского района возбудила уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора одного из сельхозпредприятий по факту служебного подлога, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

Установлено, что с апреля по май 2021 года для создания видимости успешной работы руководитель предприятия подписал отчеты о движении скота на молочно-товарной ферме, которые содержали заведомо ложные сведения о непроизводительном выбытии КРС. Сокрытие фактов падежа скота повлекло за собой искажение данных государственной статистической отчетности.

Противоправные действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст.427 УК. Уголовное дело для производства предварительного расследования направлено в Петриковский районный отдел Следственного комитета.

К слову, ранее прокуратура района проводила в этом сельхозпредприятии проверку содержания и кормления КРС и выявила многочисленные нарушения. Прокурор внес представление председателю Петриковского райисполкома, по результатам рассмотрения которого руководителя хозяйства привлекли к дисциплинарной ответственности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что с апреля по май 2021 года для создания видимости успешной работы руководитель предприятия подписал отчеты о движении скота на молочно-товарной...
 
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