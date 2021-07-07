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В Лидском районе спасатели отыскали потерявшуюся в лесу пенсионерку с помощью квадрокоптера

07.07.2021 09:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе спасатели отыскали потерявшуюся в лесу женщину при помощи квадрокоптера, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

6 июля в 23.29 в центр оперативного управления Лидского райотдела МЧС поступила информация о пропаже пенсионерки в лесу вблизи деревни Цвермы. В течение шести часов в поисках участвовали 17 работников МЧС на пяти единицах техники и четыре милиционера на двух автомобилях. С женщиной поддерживали связь по телефону и организовали патрулирование по лесным дорогам с подачей звукового сигнала. Пенсионерка сообщала, что звук слышит, но передвигаться в темноте сложно. Для обозначения своего местоположения она развела костер, а мастер связи пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС Сергей Емельянчик поднял квадрокоптер и выяснил, где находится потерявшаяся.

Спасатели на квадроцикле подъехали к женщине и вывезли ее из леса. До населенного пункта было около 3 км. Медицинская помощь спасенной не потребовалась, и милиционеры доставили ее домой.

Со слов пенсионерки 1955 года рождения, она приехала на поезде из Лиды за ягодами и заблудилась. По телефону сообщила дочери, что находится в лесу, а та позвонила в МЧС. К счастью, женщина была хорошо экипирована: с собой был заряженный телефон, спички и непромокаемый плащ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июля в 23.29 в центр оперативного управления Лидского райотдела МЧС поступила информация о пропаже пенсионерки в лесу вблизи деревни Цвермы. В течение шести часов в...
 
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