ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске юноша угнал автомобиль и попал в ДТП на скорости 170 км/ч

07.07.2021 09:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17-летний парень угнал автомобиль и попал в ДТП на скорости 170 км/ч. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.

"Утром 6 июля на 26-ом км автодороги Р25 Витебск - Сенно - Толочин в Сенненском районе произошло ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства было установлено, что за рулем автомобиля "Мазда-626" находился 17-летний парень, который угнал данный автомобиль из Витебска. Со слов водителя, он ехал со скоростью 170 км/ч и в какой-то момент не справился с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся", - говорится в сообщении. В результате аварии водитель и пассажиры не пострадали.

Как отметили в СК, молодой человек завладел ключами автомобиля своего знакомого, чтобы переночевать там, однако позже решил покатать своих друзей. На момент управления парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении молодого человека Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК. В настоящий момент он задержан.-0-

В Витебске юноша угнал автомобиль и попал в ДТП на скорости 170 км/ч

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметили в СК, молодой человек завладел ключами автомобиля своего знакомого, чтобы переночевать там, однако позже решил покатать своих друзей. На момент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто такой Дмитрий Сосновский, которого обвиняют в покушении на Азаренка? Подробности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by