В Витебске юноша угнал автомобиль и попал в ДТП на скорости 170 км/ч

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17-летний парень угнал автомобиль и попал в ДТП на скорости 170 км/ч. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.

"Утром 6 июля на 26-ом км автодороги Р25 Витебск - Сенно - Толочин в Сенненском районе произошло ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства было установлено, что за рулем автомобиля "Мазда-626" находился 17-летний парень, который угнал данный автомобиль из Витебска. Со слов водителя, он ехал со скоростью 170 км/ч и в какой-то момент не справился с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся", - говорится в сообщении. В результате аварии водитель и пассажиры не пострадали.

Как отметили в СК, молодой человек завладел ключами автомобиля своего знакомого, чтобы переночевать там, однако позже решил покатать своих друзей. На момент управления парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении молодого человека Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК. В настоящий момент он задержан.-0-



