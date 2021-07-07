Адвокат главы БНФ Костусева: Чувствует себя лучше









«Григорий Андреевич сейчас себя чувствует лучше. Сказал, что наконец-то надышался воздухом с момента задержания, потому что в СИЗО КГБ воздуха нет вообще, там он задыхался как рыба», — рассказала Оленская.





Как уточняет издание, диагноз Костусева не известен ни самому больному, ни его семье, ни адвокату. Политик говорит о проблемах с сердцем, отеках и спутанном сознании.





Здоровье политика стало ухудшаться давно, сообщила адвокат. Изначальной причиной этого она называет то, что Костусев 17 дней — с 12 по 29 апреля — был вынужден спать на полу камеры под шконкой директора «Минскконцерта», из-за чего простудился.





«В СИЗО КГБ Григорий Костусев содержался в трехместной камере. Вместе с ним сидел Виктор Бабарико. Когда Костусев был помещен в эту камеру, она уже была укомплектована, и для него, как для вновь прибывшего, в камере не нашлось спального места, при этом меняться койками или уступать свою запрещено, даже присесть нельзя на чужое место — это нарушение», — рассказала адвокат.





18 июня Оленская посещала Костусева в СИЗО КГБ и, узнав о его проблемах со здоровьем, подала ходатайство об оказании ее подзащитному медицинской помощи с направлением в республиканскую больницу на Володарского. Лечение, со слов следователя, который был на связи с ней, начали в течение часа после подачи ходатайства.





«Ему выписали пять препаратов: два из них были в наличии в СИЗО КГБ, а три сказали передать с воли. Для того, чтобы сообщить о необходимых лекарствах, Григорий Костусев написал письмо родным. Пока родственники его получили и принесли лекарства, прошло десять дней, и эти медикаменты уже были неактуальны. Таким образом лечение было неполным: из пяти лекарств мой клиент имел возможность принимать только два», — сообщила Оленская.





Как уточняет издание, Костусев рассказал адвокату, что постоянная жара в камере во второй половине июня, послужила причиной сердечного приступа. Виктор Бабарико, сокамерник Костусева, подавал заявления, чтобы в камеру поставили вентилятор, однако администрация СИЗО КГБ отказывала в них. Костусев также подавал заявления, чтобы получить вентилятор и телевизор, но тоже безуспешно.





«Григорий Андреевич рассказал, что жара и духота в камере стояла такая, что все мокло. Из вентиляции — только маленькое окошко под потолком. Таблетка, которая выдавалась Григорию Андреевичу врачом для приема утром, за ночь просто рассыпалась от влаги. На полу — болото, одеяла мокрые, на стен конденсат. Он не мог спать, каждую ночь становилось плохо. Вставал, обливался водой и только тогда сердце немножко успокаивалось. Каждый день очень ждал прогулку, которая была час-полтора, чтобы хотя бы подышать воздухом», — рассказала защитница Костусева.





По ее словам, из-за духоты у политика поднималось давление и появлялись проблемы с сердцем, а также сильно отекали ноги. Несмотря на то, что врач давал политику лекарства, 30 июня отеки перестали спадать, и Костусеву сделали ЭКГ. При этом пациенту не сообщили о результатах исследования.





В ночь на 1 июля политик стал задыхаться и не мог спать. 2 июля к Костусеву подошел следователь, спросил у него о его здоровье и «увидел страшные отеки». В этот же день Костусева доставили в медучреждение для проведения УЗИ сердца, а после этого политика госпитализировали.





«Как сказал мой клиент, его перевозили в "стакане", но с послаблениями: руки в наручниках разрешили держать спереди, а не сзади, как обычно. О результатах УЗИ не сообщили. Костусев говорит, что он был как в тумане, плохо помнит, что происходило, ему все время было плохо. Со слов Григория Андреевича, он услышал разговор медиков о перенесенном на ногах инфаркте, но не понял, о ком шла речь. Однако сегодня начальник медицинской службы СИЗО № 1 на мой вопрос, может ли быть, что Костусев перенес инфаркт, ответил "нет" и тут же добавил, что результаты по первой ЭКГ и УЗИ к ним еще не поступили. Анализ крови, взятый у Костусева вчера, будет готов только через десять дней», — сообщила Оленская.





Издание также приводит и последнюю запись из дневника Костусева — там он жалуется на головокружение, но отмечает спадение отеков.





«В палате воздух чистый, окно открыто нараспашку. Я выспался, отеки стали спадать. Палата большая, около 24 квадратных метров. Врач запретил делать активную зарядку, отжиматься и приседать. Делаю легкие физические нагрузки в палате. После них ощущаю легкое головокружение и покалывание под лопаткой в области сердца. Вчера сделали ЭКГ и флюорографию», — пишет политик.





2 июля у председателя партии БНФ в СИЗО КГБ появились проблемы с сердцем и отекли ноги, его перевели в больницу СИЗО-1 на Володарского, ранее рассказала дочь политика.





Политолога Александра Федуту, юриста Юрия Зенковича, главу партии БНФ Григория Костусева и бухгалтера Ольгу Голубович обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК). Их задержали в апреле. Кроме них по делу проходят еще несколько человек, проживающих не в Беларуси.





По версии КГБ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот и убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.