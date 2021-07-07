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Владимир Базанов: Определим правила, по которым должны играть частные клубы
Источник материала: Партизан
Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о предстоящем исполкоме федерации.
«Мы проведем в ближайшее время исполком и определим правила, по которым должны играть такие клубы, как Речица, все частные клубы. Для того, чтобы было финансирование нормальное, они должны до начала чемпионата, наверное, положить определенную сумму, которая могла бы гарантировать, что этот клуб этот год отыграет. А я вижу это, как мы это хотим рассматривать где-то 100 тысяч базовых величин (2,7 млн. рублей).
Вы же знаете, кто создает клубы и кто отвечает за клубы. Клубы создает местные органы власти или спонсоры, но не федерация. Федерация создает определенные условия для организации соревнований, но не для содержания клубов. У нас таких функций и задач не стоит», – сказал Базанов в эфире «Беларусь 5»,
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Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о предстоящем исполкоме федерации.
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