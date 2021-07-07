ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владимир Базанов: Определим правила, по которым должны играть частные клубы

07.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о предстоящем исполкоме федерации.



«Мы проведем в ближайшее время исполком и определим правила, по которым должны играть такие клубы, как Речица, все частные клубы. Для того, чтобы было финансирование нормальное, они должны до начала чемпионата, наверное, положить определенную сумму, которая могла бы гарантировать, что этот клуб этот год отыграет. А я вижу это, как мы это хотим рассматривать где-то 100 тысяч базовых величин (2,7 млн. рублей).

Вы же знаете, кто создает клубы и кто отвечает за клубы. Клубы создает местные органы власти или спонсоры, но не федерация. Федерация создает определенные условия для организации соревнований, но не для содержания клубов. У нас таких функций и задач не стоит», – сказал Базанов в эфире «Беларусь 5», пишет Трибуна.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о предстоящем исполкоме федерации.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лидском районе спасатели отыскали потерявшуюся в лесу пенсионерку с помощью квадрокоптера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by