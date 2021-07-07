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Уголовное дело за любопытство. Борисовчанин с помощью веб-камер 7 лет подсматривал за чужой частной жизнью

07.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Борисова задержан за незаконный доступ к чужим видеокамерам.




"На 47-летнего жителя Борисова вышли оперативники по противодействию киберпреступности местного РУВД. С помощью специализированных компьютерных программ мужчина получал доступ к веб-камерам и камерам видеонаблюдения", - рассказали в пресс-службе МВД.

"По оперативной информации, хакер занимался противоправной деятельностью около семи лет, незаконно «заглядывая» в дома, квартиры, офисы, фитнес-центры и салоны-красоты", - рассказали в милиции, пишет interfax.by.

Только за последние два года установлено более 140 преступных эпизодов.

Дома у задержанного изъято 6 внешних жестких дисков общим объемом памяти более 11 терабайт, на которых обнаружены видеоматериалы и фото интимной жизни потерпевших.

Возбуждено уголовное дело за использование либо распространение вредоносных программ.
 
 
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