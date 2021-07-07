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В любительском боксе увеличится количество весовых категорий
Источник материала: Партизан
Количество категорий у мужчины вырастет до 13, у женщин - до 12.
Международная федерация бокса (AIBA) приняла решение об увеличении весовых категорий с десяти у мужчин и женщин до 13 весовых у мужчин и 12 у женщин.
Отмечается,
Весовые категории у мужчин будут выглядеть следующим образом: до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63,5 кг, до 67 кг, до 71 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 86 кг, до 92 кг, свыше 92 кг.
Ранее боксеры выступали в весах до 49 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг.
Весовые категории у женщин будут выглядеть следующим образом: до 48 кг, до 50 кг, до 52 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 81 кг и свыше 81 кг.
До этого женщины боксировали в дивизионах до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, свыше 81 кг.
Стоит отметить, что на Олимпийских Играх в Токио соревнования пройдут в восьми весовых категориях у мужчин и пяти - у женщин. На следующей Олимпиаде в Париже соревнования у мужчин будут проходит в семи весовых категориях, а у женщин - в шести. В каких – пока не известно.
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Количество категорий у мужчины вырастет до 13, у женщин - до 12.
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