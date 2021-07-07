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ЗВР Беларуси за июнь снизились на 4,6% до $7,4 млрд

07.07.2021 09:45 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2021 года, по предварительным данным, составили $7 млрд  409,3 млн (в эквиваленте). За июнь ЗВР снизились на $353,8 млн (на 4,6%) после роста в мае на $485,2 млн (на 6,7%), сообщила пресс-служба Нацбанка.

По итогам января-июня снижение ЗВР составило 0,8%.

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $240 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота", - пояснили в НББ.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в июне способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения министерством финансов средств в иностранной валюте.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.

На 1 января 2021 ЗВР Беларуси составили $7 млрд  468,5 млн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2021 года, по предварительным данным, составили $7 млрд  409,3 млн (в эквиваленте). За июнь ЗВР снизились на $353,8 млн...
 
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