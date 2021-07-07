США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

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Министерство транспорта США проинформировало о введении в действие приказа о запрете продажи билетов на авиаперелеты между Соединенными Штатами и Беларусью, сообщает "Интерфакс-Запад".

Запрет вводится и на рейсы с пересадками на самолеты других авиакомпаний по пути следования.

В то же время в приказе содержится оговорка, что правительство США может "делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются отвечающими национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе по соображениям гуманитарной или национальной безопасности".

Министерство подготовило проект приказа с рекомендациями о введении запрета еще 29 июня после инцидента с посадкой в Минске рейса авиакомпании рейс Ryanair - в соответствии с заявлением американского госдепартамента о том, что ограничение поездок между Соединенными Штатами и Беларусью отвечает внешнеполитическим интересам Вашингтона. Документ находился на рассмотрении правительства США.

Как сообщалось, 23 мая в Национальном аэропорту Минск из-за ложного сообщения о минировании совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту находился бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Он и его девушка Софья Сапега были задержаны.

В Беларуси создана комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanai. По факту ложного сообщения СК Беларуси возбудил уголовное дело.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая на экстренном заседании приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, его итоги должны быть подведены к сентябрю.

4 июня Совет ЕС " решил усилить существующие ограничительные меры с учетом ситуации в Беларуси, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ в аэропорты ЕС белорусских перевозчиков всех типов". Запрет начал действовать с 5 июня.