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США запретили продажу авиабилетов в Беларусь
07.07.2021 09:45 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Министерство транспорта США проинформировало о введении в действие приказа о запрете продажи билетов на авиаперелеты между Соединенными Штатами и Беларусью,
Запрет вводится и на рейсы с пересадками на самолеты других авиакомпаний по пути следования.
В то же время в приказе содержится оговорка, что правительство США может "делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются отвечающими национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе по соображениям гуманитарной или национальной безопасности".
Министерство подготовило проект приказа с рекомендациями о введении запрета еще 29 июня после инцидента с посадкой в Минске рейса авиакомпании рейс Ryanair - в соответствии с заявлением американского госдепартамента о том, что ограничение поездок между Соединенными Штатами и Беларусью отвечает внешнеполитическим интересам Вашингтона. Документ находился на рассмотрении правительства США.
Как сообщалось, 23 мая в Национальном аэропорту Минск из-за ложного сообщения о минировании совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту находился бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Он и его девушка Софья Сапега были задержаны.
В Беларуси
Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая на экстренном заседании
4 июня Совет ЕС "
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Министерство транспорта США проинформировало о введении в действие приказа о запрете продажи билетов на авиаперелеты между Соединенными Штатами и Беларусью,...
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