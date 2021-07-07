Экс-банкира Виктора Бабарико приговорили к 14 годам тюремного заключения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экс-банкир и бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы. Такой приговор вынес Верховный суд, передает «МИР 24».

Бабарико покинул пост главы одного из крупнейших банков накануне предвыборной кампании. Однако зарегистрироваться кандидатом не успел, так как оказался фигурантом уголовного дела. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Речь идет об отмывании миллионов долларов.

«Приговор сегодня вступил в законную силу и в апелляционном порядке обжалованию не подлежит», – заявил старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Беларуси Сергей Гиргель.

Отбывать наказание Бабарико будет в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф и возместить ущерб – почти 19 миллионов долларов.

Суд над топ-менеджерами банка проходил с февраля этого года. Остальные фигуранты также получили тюремные сроки. Свою вину они признали.