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«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?

07.07.2021 09:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебском краеведческом музее 7 июля начала работу XI Национальная филателистическая выставка «Белфила-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?

В экспозиции предоставлены коллекции из нескольких стран: Азербайджана, Молдовы, Израиля и других государств. Специально для выставки подготовилась и белорусская почта.

«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?

К примеру, это маркированный конверт XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», а также почтовый выпуск «Праздники и обряды белорусов».

«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?

Андрей Важник, заместитель генерального директора РУП «Белпочта»:
Это более 100 коллекций из 11 стран мира. И это очень интересный прыжок в историю. Например, здесь есть замечательная коллекция, посвященная таможенному делу, или открытки и письма военнопленных Второй мировой войны.

«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?

Филателистическая выставка проходит в 11-й раз, но Витебск принимает ее впервые. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 22 августа 2021-го.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебском краеведческом музее 7 июля начала работу XI Национальная филателистическая выставка «Белфила-2021», сообщили в программе Новости «24...
 
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