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«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебском краеведческом музее 7 июля начала работу XI Национальная филателистическая выставка «Белфила-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции предоставлены коллекции из нескольких стран: Азербайджана, Молдовы, Израиля и других государств. Специально для выставки подготовилась и белорусская почта.
К примеру, это маркированный конверт XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», а также почтовый выпуск «Праздники и обряды белорусов».
Андрей Важник, заместитель генерального директора РУП «Белпочта»:
Филателистическая выставка проходит в 11-й раз, но Витебск принимает ее впервые. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 22 августа 2021-го.
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Новости Беларуси. В Витебском краеведческом музее 7 июля начала работу XI Национальная филателистическая выставка «Белфила-2021», сообщили в программе Новости «24...
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