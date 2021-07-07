За город на выходные, если нет своей дачи. Топ-5 бюджетных домов в аренду на берегу озер

Источник материала: Myfin



Фото: Domovita.by

В зависимости от дома, это может стоить намного дешевле недельного полета в Турцию. Хотя в объявлениях указана цена за сутки, чаще всего она обсуждается в зависимости от количества отдыхающих и времени пребывания, поэтому может как снизиться, так и увеличиться.

Спартанский вариант «как у бабушки в деревне» за $5 в сутки. Небольшой дом с сохранившимся с советских времен ремонтом , старыми коврами, картинами и коридором выкрашенным в цвета подъезда хрущевки.

Фото: Domovita.by

Зато в доме есть электричество, интернет. Хотя воду придется носить из колодца во дворе. Участок большой, там растет больше сотни берез и сосен, а еще есть пруд. Но главный плюс в том, что дом находится в 100 метрах от берега озера.

Летний дом, который уже можно назвать простой светлой дачей за $26 в сутки. Изнутри дом облицован вагонкой, и там оборудована простая кухня со всей необходимой техникой. Туалет и летний душ на улице. Во дворе беседка с видом на озеро, качели, мангал и дрова на случай шашлыков. У берега перед домом есть кладка, а также можно взять лодку, чтобы просто кататься или заняться рыбалкой.

Фото: Domovita.by

Это уже третий дом на берегу Свири, но именно на этом озере отдохнуть можно бюджетнее всего. Здесь это будет стоить $10 в сутки. Дом со всеми удобствами: горячая вода, камин, wi-fi и вся необходимая техника. Здесь хорошо отдыхать с детьми, потому что для них устроили песочницу, батут и качели. А еще на территории есть застекленная беседка и мангал. За отдельную плату можно снять баню. И этот дом тоже находится недалеко от берега.

Фото: Domovita.by

Дом возле заказника и экологической тропы «Голубые озера» за $35 в сутки. Здесь находится сразу 15 озер с чистой водой среди сосновых лесов, но с разработанными туристическими маршрутами. В домике есть вся бытовая техника, санузел, и спутниковое ТВ, хотя вы вряд ли будете смотреть телевизор посреди такой природы. Рядом с домом большая территория, беседка на опушке леса, мангал, дрова. Дом большой и заселиться может до 10 человек, так что лучше всего он подойдет для коллективного отдыха.

Фото: Domovita.by

Дом на полуострове выступающем с самого большого озера Беларуси за $50 в сутки. Когда-то это была рыбацкая деревушка, а теперь туристическое место с агроусадьбой и арендными домами. Здесь сдают большой бревенчатый дом с хорошей отделкой, сауной и камином. Во дворе даже есть детская площадка, а кроме этого беседка и мангал с дровами.

Фото: Domovita.by

А если вы хотите купить собственный дом, чтобы провести в нем остаток лета, то читайте «Топ-5 недорогих дач возле Минска. С бассейном, баней или всеми удобствами» .

