За город на выходные, если нет своей дачи. Топ-5 бюджетных домов в аренду на берегу озер

В
зависимости от дома, это может стоить
намного дешевле недельного полета в
Турцию. Хотя в объявлениях указана цена
за сутки, чаще всего она обсуждается в
зависимости от количества отдыхающих
и времени пребывания, поэтому может как
снизиться, так и увеличиться.
Зато
в доме есть электричество, интернет.
Хотя воду придется носить из колодца
во дворе. Участок большой, там растет
больше сотни берез и сосен, а еще есть
пруд. Но главный плюс в том, что дом
находится в 100 метрах от берега озера.
Летний
дом, который уже можно назвать простой
светлой дачей за $26
в сутки.
Изнутри дом облицован
вагонкой, и там оборудована простая
кухня со всей необходимой техникой.
Туалет и летний душ на улице. Во дворе
беседка с видом на озеро, качели, мангал
и дрова на случай шашлыков. У берега
перед домом есть кладка, а также можно
взять лодку, чтобы просто кататься или
заняться рыбалкой.
Это
уже третий
дом на
берегу Свири, но именно на этом озере
отдохнуть можно бюджетнее всего. Здесь
это будет стоить $10
в сутки.
Дом со всеми удобствами: горячая вода,
камин, wi-fi и вся необходимая техника.
Здесь хорошо отдыхать с детьми, потому
что для них устроили песочницу, батут
и качели. А еще на территории есть
застекленная беседка и мангал. За
отдельную плату можно снять баню. И этот
дом тоже находится недалеко от берега.
Дом
возле заказника и экологической тропы
«Голубые озера» за $35
в сутки.
Здесь находится сразу 15 озер с чистой
водой среди сосновых лесов, но с
разработанными туристическими маршрутами.
В домике есть
вся бытовая техника, санузел, и спутниковое
ТВ, хотя вы вряд ли будете смотреть
телевизор посреди такой природы. Рядом
с домом большая территория, беседка на
опушке леса, мангал, дрова. Дом большой
и заселиться может до 10 человек, так что
лучше всего он подойдет для коллективного
отдыха.
Дом
на полуострове выступающем с самого
большого озера Беларуси за $50
в сутки.
Когда-то это была рыбацкая деревушка,
а теперь туристическое
место с агроусадьбой и
арендными домами. Здесь сдают большой
бревенчатый дом с хорошей отделкой,
сауной и камином. Во дворе даже есть
детская площадка, а кроме этого беседка
и мангал с дровами.