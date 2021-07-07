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говорится в тексте соболезновании. «От имени народа Республики Беларусь и от себя лично направляю слова сопереживания и поддержки всем россиянам. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю их семьям мужества и стойкости в эти нелегкие часы», -в тексте соболезновании.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко выразил соболезнование Путину В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие.

Он отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие об этой авиакатастрофе, которая унесла жизни пассажиров и членов экипажа воздушного судна.Напомним, что 6 июля пассажирский самолет Ан-26, совершавший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, пропал с радаров диспетчеров. Не долетев до пункта назначения несколько километров, воздушное судно потерпело крушение. Его обломки были найдены в Охотском море.Жертвами авиакатастрофы стали 22 пассажира. Среди них были двое детей до 12 лет и шесть членов экипажа.