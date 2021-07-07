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Лукашенко выразил соболезнование Путину

07.07.2021 09:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко выразил соболезнование Путину
Иллюстративное фото
6 июля Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Камчатском крае.

Он отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие об этой авиакатастрофе, которая унесла жизни пассажиров и членов экипажа воздушного судна.

«От имени народа Республики Беларусь и от себя лично направляю слова сопереживания и поддержки всем россиянам. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю их семьям мужества и стойкости в эти нелегкие часы», - говорится в тексте соболезновании.


Напомним, что 6 июля пассажирский самолет Ан-26, совершавший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, пропал с радаров диспетчеров. Не долетев до пункта назначения несколько километров, воздушное судно потерпело крушение. Его обломки были найдены в Охотском море.

Жертвами авиакатастрофы стали 22 пассажира. Среди них были двое детей до 12 лет и шесть членов экипажа.
 
 
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В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие.
 
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