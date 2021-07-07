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«Минская семибоярщина»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лукашенко теряет последние остатки политической адекватности при принятии решений» Из-за политического авантюризма одного человека угроза нависла над крупнейшими транзитными потоками.

Совпадение? Не думаем!Можно ожидать, что и потуги Лукашенко ограничить транзит товаров из Европы в Россию и Китай не останутся без ответа.Из-за политического авантюризма одного человека угроза нависла над крупнейшими транзитными потоками всего континента. Все понимают, что от этого самодура можно ожидать всего чего угодно. Лукашенко теряет последние остатки политической адекватности при принятии решений. Он не в состоянии просчитать последствия от своих действий даже на несколько шагов вперед.Являясь непредсказуемым в глазах основных геополитических игроков, он становится общей большой проблемой. К тому же похоже, что кто-то из самого ближайшего окружения узурпатора грамотно ведет Лукашенко «на плаху», методично разбрасывая у него под ногами «грабли».Чего стоит последний «наезд» на Германию (крупнейшую экономику Европы), которая всегда занимала достаточно мягкую позицию в отношении режима. Кто-то же расстарался и «ввел ему в уши» «коварные немецкие планы порабощения последнего оплота стабильности».В любом случае, количество совершенных ошибок достигло критических для режима значений. Обратный отсчет на девятой секунде.