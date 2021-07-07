Телеканал UA назвал аннулирование разрешения на вещание попыткой белорусской власти усилить цензуру

Попыткой усилить цензуру назвал украинский международный телеканал UA решение Министерства информации Беларуси аннулировать разрешение на его вещание в стране.





«Министерство информации Республики Беларусь запретило трансляцию на территории страны двух украинских телеканалов, среди которых и канал украинского иновещания на русском языке UA, который вместе с каналом «Дом» входит в государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины», — отмечается в комментарии под заголовком «Украинское иновещание попало под репрессии режима Лукашенко», который поступил в БелаПАН, а также размещен на сайте канала.

«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм обнаружена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», — говорилось в сообщении белорусского ведомства от 6 июля.

«Заявляем о недостоверности этого заявления со стороны Мининформа РБ: канал украинского иновещания под логотипом UA и канал для временно оккупированных территорий «Дом» не имеют рекламных блоков или других видов рекламных сообщений в эфирах», — подчеркивает украинский вещатель.

Запрет вещания UA связывает с «попыткой режима Александра Лукашенко усилить цензуру в Беларуси, запретить собственным гражданам узнавать новости на русском языке из Украины». «К сожалению, борьба с журналистами, преследование СМИ и оппозиции — это реалии сегодняшней Беларуси», — отмечается в комментарии.

«Журналистский коллектив каналов UA и «Дом» преданно продолжает работать и для аудиторий в Беларуси в формате украинского иновещания. Мы не отступим от идеи открыть собственный корпункт в Минске и продолжим наращивать возможности для расширения эфирного покрытия территории Беларуси. Для нас как для редакции важно сохранить контакт с белорусской аудиторией. Мы увеличиваем количество контента о ситуации в Беларуси. Запрет вещания, который объявил режим Лукашенко, вряд ли повлияет на доступность нашего контента: мы видим растущее количество запросов именно с территории Беларуси как на сайт, так и на наши YouTube-каналы», — обращает внимание телеканал.

«До запрета UA транслировался через 32 кабельные сети, это достаточно большой показатель покрытия. Мы знаем, что в Беларуси есть большая потребность в честных русскоязычных новостях, ведь она всегда входила в топ-5 стран по количеству просмотров на наших диджитал-платформах. Особый всплеск активности зрителей мы наблюдали в прошлом году — в моменты протестов в Минске и других городах после президентских выборов. Сюжеты о мирных протестах в республике, задержании активистов, исчезновении людей смотрели сотни тысяч людей в YouTube и Facebook. И для нас сейчас главное, чтобы белорусские зрители имели возможность продолжать смотреть контент канала UA и узнавать достоверную информацию о том, что происходит в Украине и мире. Мы остаемся рядом со своей аудиторией, продолжаем вещать через спутник Hotbird 13, на сайте телеканала UA доступна онлайн-трансляция, а также наш контент можно найти в YouTube», — заявила генеральный директор ГП «МПИУ» Юлия Островская.

UATV — украинский телеканал иновещания, который начал работу 1 октября 2015 года. Через спутник охватывает 60 стран. Вещает через кабельных операторов в Азербайджане, Грузии, Израиле, США, Германии, Польше, Молдове и др. Трансляция в кабельных сетях Беларуси велась с января 2019 года.

Украинский телеканал KVARTAL TV, сигнал которого также запрещено распространять в Беларуси, был открыт в середине 2016 года студией «Квартал 95», сооснователем которой был нынешний украинский президент Владимир Зеленский, и медиахолдингом «1+1 Медиа». В пакетах кабельных операторов Беларуси появился осенью 2019 года.

10 июня Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания исключил белорусский государственный телеканал «Беларусь 24» из перечня иностранных программ, разрешенных к распространению на территории страны.

Основанием для этого решения стало распространение «аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности» государства.