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Уха на берегу реки и прыжки через огонь. Как отмечают Купалье в Беловежской пуще?

07.07.2021 10:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Цветущую папараць-кветку ночью с 6 на 7 июля искали по всей стране. В Беларуси отметили Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уха на берегу реки и прыжки через огонь. Как отмечают Купалье в Беловежской пуще?

Настоящий праздник с обрядами и по всем традициям устроили в Беловежской пуще. Купальский костер объединил сотни гостей. Хороводы, венки из июльских цветов и традиционные пущанские угощения – этот вечер в национальном парке постарались сделать незабываемым и аутентичным.

Уха на берегу реки и прыжки через огонь. Как отмечают Купалье в Беловежской пуще?

Гости отведали ухи на берегу реки, блюда на костре и праснак – старинную белорусскую альтернативу хлеба. Вечер на Ивана Купалу проводили за традиционными танцами, плетением кукол-мотанок и прыжками через огонь. Мастера раскрыли секреты целебных трав, чьи свойства, по поверьям, усиливаются в единственную волшебную ночь в году.

Уха на берегу реки и прыжки через огонь. Как отмечают Купалье в Беловежской пуще?

Веночек я плету для того, чтобы бросить его в речку. Молодые девушки когда-то плели веночки, бросали в речку. Если веночек поплыл далеко, значит, далеко замуж выйдет, если близко, значит, близко. А если остановится, то в этом году замуж выйдет.

Уха на берегу реки и прыжки через огонь. Как отмечают Купалье в Беловежской пуще?

Всех желающих на Купале собрал археологический музей под открытым небом. Один из крупнейших скансенов СНГ отражает особенности национального развития древнего населения Беларуси и жизнь наших предков, начиная от финального палеолита (12 тысяч лет назад) и до IX века.

 
 
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Цветущую папараць-кветку ночью с 6 на 7 июля искали по всей стране. В Беларуси отметили Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящий праздник с...
 
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