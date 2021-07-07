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В Каменецком районе обнаружили человеческие останки времен войны
Источник материала: БелТА
7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе в лесу обнаружены человеческие останки времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.
В оперативно-дежурную службу Каменецкого РОВД обратилась жительница агрогородка Видомля. Женщина рассказала, что при сборе ягод в лесу вблизи лисьей норы увидела череп. На место выехала следственно-оперативная группа со специалистом экспертно-криминалистического сектора Пружанского межрайонного отдела ГКСЭ. Костные останки изъяли и направили на судебную медико-криминалистическую экспертизу. Согласно заключению судебного эксперта, давность захоронения останков составляет 70-80 лет.
Каменецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-
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В оперативно-дежурную службу Каменецкого РОВД обратилась жительница агрогородка Видомля. Женщина рассказала, что при сборе ягод в лесу вблизи лисьей норы увидела...
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