В Каменецком районе обнаружили человеческие останки времен войны

Источник материала: БелТА

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе в лесу обнаружены человеческие останки времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

В оперативно-дежурную службу Каменецкого РОВД обратилась жительница агрогородка Видомля. Женщина рассказала, что при сборе ягод в лесу вблизи лисьей норы увидела череп. На место выехала следственно-оперативная группа со специалистом экспертно-криминалистического сектора Пружанского межрайонного отдела ГКСЭ. Костные останки изъяли и направили на судебную медико-криминалистическую экспертизу. Согласно заключению судебного эксперта, давность захоронения останков составляет 70-80 лет.

Каменецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-