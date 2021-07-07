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Ущерб от незаконной рубки деревьев и кустарников в Шумилинском районе превысил Br41 тыс.

07.07.2021 10:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Шумилинский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о незаконной рубке деревьев и кустарников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.

Днем 4 июня сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира увидели мужчин, которые работали бензопилами в лесу, и начали проверять законность рубки деревьев и кустарников.

По данным следствия, в мае должностное лицо одного из предприятий, не имея разрешительных документов, дало незаконные указания о вырубке древесно-кустарниковой растительности вблизи деревни Савченки Шумилинского района. Установлено, что для этих целей с местными жителями, которые не были посвящены в преступную деятельность сотрудника предприятия, был заключен договор подряда на вырубку и вывоз леса. В результате этого было допущено незаконное уничтожение и удаление древесно-кустарниковой растительности лесного фонда. Ущерб окружающей среде превысил Br41 тыс.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.277 УК (незаконная рубка деревьев и кустарников, повлекшая ущерб в особо крупном размере). Расследование продолжается.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Днем 4 июня сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира увидели мужчин, которые работали бензопилами в лесу, и начали проверять законность рубки...
 
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