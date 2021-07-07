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Алексей Кудин: «Выйду с новыми силами и желанием прославлять свою Родину, но уже под другим цветом флага»

07.07.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Читатель Tribuna.com прислал в чат-бот телеграма ответ беларусского бойца Алексея Кудина на его письмо.

Алексей Кудин: «Выйду с новыми силами и желанием прославлять свою Родину, но уже под другим цветом флага»
«К сожалению, многие думают отсидеться под шумок, но не тут-то было. Эти жернова коснулись всех – и кто за, и кто против. Когда фляга течет и из дыры свистит кипяток, он обжигает всех – и кто справа, и кто слева, и даже тех, кто нигде и ни за кого.

У меня все ровно. На полном режиме. Подъем в 6:30, зарядка, завтрак, тренировка во дворике 2-3 часа (есть резина борцовская, турники, брусья, лапы, гантели самодельные), чтение литературы, отбой в 21:30-22:00. Так что выйду с новыми силами и желанием прославлять свою Родину на спортивной арене, но уже под другим цветом флага и герба.

Я всегда говорил, что в этой жизни на все воля Божья. Все, что с нами ни происходит, идет только к лучшему. Есть много времени, чтобы переосмыслить ценности в жизни. Они думают, что посадили меня и ограничили в свободе – а на самом деле только укрепили мою веру, дух и силу воли к достижению новых вершин! «Духом не пал, силой взять не смогут».

Всем большой привет и крепости духа. С искренним уважением, Леха Кудин! Мы разам»

Напомним, 25 июня Московский областной суд отказал в жалобе защитников на решение об экстрадиции в Беларусь. Суд постановил, что ему не угрожают пытки по возвращении, а уголовное преследование не является политически мотивированным.

Напомним, пишет Трибуна, Кудина задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа. В бойца стреляли. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.

После этого судья изменила меру пресечения на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск. 21 января стало известно о задержании Кудина в Москве по запросу беларусских властей. С тех пор он находился под арестом в России, где написал заявление с просьбой предоставить политубежище
 
 
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Читатель Tribuna.com прислал в чат-бот телеграма ответ беларусского бойца Алексея Кудина на его письмо.
 
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