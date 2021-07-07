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Кособуцкий: Милиция интересовалась использованием католиками молитвы "Магутны Божа"

07.07.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция интересовалась использованием католиками молитвы "Магутны Божа", написал в своем Facebook генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий.



"У мінулую нядзелю, 4 ліпеня, у нашу мінскую архікатэдру прыйшлі супрацоўнікі міліцыі з прэтэнзіяй, што парушана нейкая там норма заканадаўства наконт малітвы "Магутны Божа". Што канкрэтна, яны не разумелі самі...", - рассказал Кособуцкий.

"На сённяшні дзень гэты гімн стаў малітвай, якая выкарыстоўваецца ў набажэнствах каталікоў, праваслаўных, пратэстантаў, а таксама апошнім часам гэты гімн спяваюць людзі, якія не атаесамляюць сябе з ніякай рэлігіяй. Гімн "Магутны Божа" гэта перш за ўсё малітва за нашу бацькаўшчыну і за наш народ. Кожная малітва нясе ў сабе неверагодную сілу і здольная зрабіць нават вялікія цуды. Калі ж пэўная малітва мае вялікую моц, то і д'ябал будзе змагацца з ёй з найбольшай сілай і рабіць шматлікія перашкоды, каб людзі гэту малітву не ўжывалі... Чаму мы не можам спяваць "Магутны Божа"? Пытанне рытарычнае...", - добавил он.

Напомним, пишет Смартпресс, согласно плану Совмина, 3 июля прошла "Всебелорусская молитва "За Беларусь!" Перед этим мероприятием католики сообщили, что будут молиться о единстве и спокойствии в стране. "Таксама ў гэты дзень, 3 ліпеня, Курыя заахвочвае напрыканцы святой Імшы выканаць гімн "Магутны Божа", у якім будзем прасіць Усемагутнага Бога, каб захаваў нас і наш край ад усяго злога", - говорилось в заявлении Минско-Могилевской архиепархии. 

Православные говорили о вознесении молитвы о мире и о единстве народа. По их замыслу общенародная молитва о мире на белорусской земле и единстве народа Божия должна была завершиться в полдень 3 июля праздничным колокольным звоном.

Ранее глава БПЦ не рекомендовал в церквях исполнять песню “Магутны Божа”, 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко говорил об этом гимне: "И последнее время наши средства массовой информации все больше распространяют факты о том, что в костелах хотят помолиться (завтра, не то сегодня) под "Магутны Божа". Смотрите, нарветесь". 

На следующий день он также его упоминал при посещении Оперного театра: "В этом (в том, что президент не посещал Оперный театр - Смартпресс), наверное, и есть вина, что здесь чуть ли не звучал "Магутны Божа". Не со сцены, в зале. Когда мне доложили про театр Янки Купалы и о вас, меня это не просто удивило, меня это убило на том этапе".
 
 
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Милиция интересовалась использованием католиками молитвы "Магутны Божа", написал в своем Facebook генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Юрий...
 
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