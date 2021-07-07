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ЕАЭС на полгода возвращает пошлины на платья и юбки из Вьетнама

07.07.2021 10:21 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении ряда видов товаров, ввозимых из Вьетнама по нулевой ставке таможенной пошлины в соответствии с соглашением о свободной торговле, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Решение коснется женских костюмов, платьев и юбок, а также трикотажных изделий, пуловеров, жилетов и кардиганов.

"Триггерная защитная мера предполагает возвращение стандартной ставки пошлины ЕТТ ЕАЭС в связи с превышением объемов импорта в прошлом году по сравнению с установленным уровнем. Таким образом, в отношении рассматриваемой продукции будут уплачиваться ввозные таможенные пошлины в размере, соответствующем 1,5-2,2 евро за кг в зависимости от вида товара", - уточнили в ЕЭК.

"Вьетнамским поставщикам предоставлены серьезные возможности поставок продукции на рынок Евразийского экономического союза. Но по ряду чувствительных видов товаров определены ограничения по объемам, - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Сейчас мы фиксируем значительное превышение установленных уровней, а это может негативно сказаться на рабочих местах. Такие факты требуют реагирования, надеемся, что вьетнамская сторона вернется к согласованным объемам торговли".

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Срок действия меры составит шесть месяцев.

 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении ряда видов товаров, ввозимых из Вьетнама по...
 
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