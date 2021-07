«Купалаўцы» 7 ліпеня прэзэнтуюць аўтарскі музычны праект «Я гавару»!

Источник материала: Свабода

7 ліпеня, у дзень нараджэньня Янкі Купалы, адбудзецца фінальны этэр 101 сэзону тэатру, дзе артысты прасьпяваюць песьні на вершы Віталя Рыжкова, Анатоля Івашчанкі, Вальжыны Морт, Насты Кудасавай, Глеба Лабадзенкі і іншых.

Песьні пад музыку выканаюць артысты трупы — Валянціна Гарцава, Юлія Шпілеўская, Крысьціна Дробыш, Дзьмітры Тумас, Юліяна Міхневіч, Антаніна Дубатоўка, Павал Астравух, Марта Голубева і Міхаіл Зуй.

Паказ пачнецца на YouTube-канале «Купалаўцаў» а 20:00.

