В Гомеле прошел фестиваль водных фонариков

Источник материала: Гомельская Правда

6 июля в областном центре многочисленных гостей собрал фестиваль водных фонариков.













Участники смогли загадать свои заветные желания и понаблюдать удивительную красоту. Согласно легенде, фонарики исполнят самые заветные мечты. Особым спросом пользовались фонарики в виде белого куба и лотоса. Считается, что кубы привлекают в жизнь материальные блага, а цветок лотоса символизирует духовное развитие.





В рамках фестиваля состоялся концерт с участием скрипачей и оперных исполнителей, а также огненно-пиротехническое шоу.





Экологического урона природе мероприятие не нанесет - после фестивального вечера организаторы чистили пруд и вылавливали фонарики и свечи из воды.













































