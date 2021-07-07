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В Гомеле прошел фестиваль водных фонариков
07.07.2021 — Разное | Гомельская Правда
Источник материала: Гомельская Правда
6 июля в областном центре многочисленных гостей собрал фестиваль водных фонариков.
Участники смогли загадать свои заветные желания и понаблюдать удивительную красоту. Согласно легенде, фонарики исполнят самые заветные мечты. Особым спросом пользовались фонарики в виде белого куба и лотоса. Считается, что кубы привлекают в жизнь материальные блага, а цветок лотоса символизирует духовное развитие.
В рамках фестиваля состоялся концерт с участием скрипачей и оперных исполнителей, а также огненно-пиротехническое шоу.
Экологического урона природе мероприятие не нанесет - после фестивального вечера организаторы чистили пруд и вылавливали фонарики и свечи из воды.
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6 июля в областном центре многочисленных гостей собрал фестиваль водных фонариков.
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