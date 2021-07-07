ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Может ли отказать Лукашенко Путину и не поехать в Крым? Видимо, это уже шах перед матом»

07.07.2021 10:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Может ли отказать Лукашенко Путину и не поехать в Крым? Видимо, это уже шах перед матом»
Фото: Reuters
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет президента Беларуси в Крыму. А если что-то говорит Песков, значит, это говорит Путин, пишет на сайте Белсат журналист польской газеты «Rzeczpospolita» Руслан Шошин.

Мои московские собеседники считают, что Александр Лукашенко, возможно, уже получил официальное приглашение на оторванный от Украины полуостров. И повод есть: День военно-морского флота, который в этом году Россия отметит 25 июля. Путин традиционно примет парад в Севастополе. Если рядом станет Лукашенко, это будет переломный день в истории Беларуси.

Во-первых, это будет означать признание российской оккупации Крыма и поставить крест на отношениях с Украиной. А именно Киев мог быть хорошим посредником между Минском и Западом в случае, если бы Лукашенко все-таки решил спасать ситуацию и сделал шаг назад.

Во-вторых, украинские власти будут добиваться очередных санкций Запада против Минска за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а именно в таком ключе воспримется его визит в Крым. Лукашенко, как после самолета с Протасевичем, вновь окажется в центре внимания Вашингтона и Брюсселя, вновь будут болезненные решения.


В-третьих, это может означать конец экспорта в Украину белорусского топлива и других товаров, а сегодня Украина остается главным импортером нефтепродуктов, после того как к западным санкциям присоединилась Британия. Упрощая, Лукашенко теряет в таком случае несколько миллиардов долларов в год, а это очень много в сегодняшней экономической ситуации.

О том, как живется в условиях полной дипломатической и экономической изоляции, Лукашенко в Крыму расскажет Сергей Аксенов, глава российской администрации полуострова. Найдут о чем поговорить, так как есть много общих тем. Аксенов, кстати, тоже персона нон-грата на Западе. Расскажет, как западные товары (автомобили, электроника, технологии, лекарства) попадают в Крым исключительно через российские фирмы, а не напрямую. Как живется после «глубокой интеграции» с Россией, к которой так страстно стремится белорусский правитель. Вполне вероятно, что после подписания дорожных карт Беларусь Лукашенко начнет превращаться именно в Крым, только без захвата зелеными человечками и даже без фикционного референдума.

Вот Путин и зовет своего младшего коллегу приехать и, как говорят в таких ситуациях, обменяться опытом. И делает это в отнюдь не случайное время. В августе в Украине стартует «Крымская платформа», которую сильно саботирует российская дипломатия. В Киев приезжают руководители более 30 государств, чтобы искать возможности деоккупации Крыма. Приезд в Севастополь автоматически ставит Лукашенко, который до сих пор лавировал по крымскому и донбасскому вопросах, на стороне Москвы. Беларусь будут рассматривать как союзника России в войне против Украины. Нельзя исключить, что в такой ситуации Киев будет усиливать свои военные позиции на границе с Беларусью, Лукашенко традиционно начнет истерить, вот и очередной повод к постоянному военному присутствию РФ в РБ.

Похоже, что все последние месяцы после августовских событий Москва играла с белорусским руководством. Сильная политическая, информационная, дипломатическая поддержка, а прежде всего поддержка спецслужб (визит Патрушева в Минск и т.д.) усиливали уверенность Лукашенко. Множились репрессии и беспрецедентно обострялись отношения с Западом. Может ли отказать в такой ситуации Лукашенко Путину и не поехать в Крым? Видимо, это уже шах перед матом.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАЭС на полгода возвращает пошлины на платья и юбки из Вьетнама
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by