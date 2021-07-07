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«Может ли отказать Лукашенко Путину и не поехать в Крым? Видимо, это уже шах перед матом»
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Мои московские собеседники считают, что Александр Лукашенко, возможно, уже получил официальное приглашение на оторванный от Украины полуостров. И повод есть: День военно-морского флота, который в этом году Россия отметит 25 июля. Путин традиционно примет парад в Севастополе. Если рядом станет Лукашенко, это будет переломный день в истории Беларуси.
Во-первых, это будет означать признание российской оккупации Крыма и поставить крест на отношениях с Украиной. А именно Киев мог быть хорошим посредником между Минском и Западом в случае, если бы Лукашенко все-таки решил спасать ситуацию и сделал шаг назад.
Во-вторых, украинские власти будут добиваться очередных санкций Запада против Минска за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а именно в таком ключе воспримется его визит в Крым. Лукашенко, как после самолета с Протасевичем, вновь окажется в центре внимания Вашингтона и Брюсселя, вновь будут болезненные решения.
В-третьих, это может означать конец экспорта в Украину белорусского топлива и других товаров, а сегодня Украина остается главным импортером нефтепродуктов, после того как к западным санкциям присоединилась Британия. Упрощая, Лукашенко теряет в таком случае несколько миллиардов долларов в год, а это очень много в сегодняшней экономической ситуации.
О том, как живется в условиях полной дипломатической и экономической изоляции, Лукашенко в Крыму расскажет Сергей Аксенов, глава российской администрации полуострова. Найдут о чем поговорить, так как есть много общих тем. Аксенов, кстати, тоже персона нон-грата на Западе. Расскажет, как западные товары (автомобили, электроника, технологии, лекарства) попадают в Крым исключительно через российские фирмы, а не напрямую. Как живется после «глубокой интеграции» с Россией, к которой так страстно стремится белорусский правитель. Вполне вероятно, что после подписания дорожных карт Беларусь Лукашенко начнет превращаться именно в Крым, только без захвата зелеными человечками и даже без фикционного референдума.
Вот Путин и зовет своего младшего коллегу приехать и, как говорят в таких ситуациях, обменяться опытом. И делает это в отнюдь не случайное время. В августе в Украине стартует «Крымская платформа», которую сильно саботирует российская дипломатия. В Киев приезжают руководители более 30 государств, чтобы искать возможности деоккупации Крыма. Приезд в Севастополь автоматически ставит Лукашенко, который до сих пор лавировал по крымскому и донбасскому вопросах, на стороне Москвы. Беларусь будут рассматривать как союзника России в войне против Украины. Нельзя исключить, что в такой ситуации Киев будет усиливать свои военные позиции на границе с Беларусью, Лукашенко традиционно начнет истерить, вот и очередной повод к постоянному военному присутствию РФ в РБ.
Похоже, что все последние месяцы после августовских событий Москва играла с белорусским руководством. Сильная политическая, информационная, дипломатическая поддержка, а прежде всего поддержка спецслужб (визит Патрушева в Минск и т.д.) усиливали уверенность Лукашенко. Множились репрессии и беспрецедентно обострялись отношения с Западом. Может ли отказать в такой ситуации Лукашенко Путину и не поехать в Крым? Видимо, это уже шах перед матом.
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