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Литовские пограничники задержали ещё 53 нелегалов, пришедших из Беларуси
Источник материала: UDF
Задержанные нелегалы / pasienis.lt
За последние шесть дней задержали 461 нелегала, с начала года — 1416 (большинство — из Ирака).
Накануне Литву посетил глава Евросовета Шарль Мишель, который изучал проблему с незаконной миграцией. В Литве прямо обвиняют в содействии нелегальной миграции официальный Минск, который таким образом может отвечать на санкции. Беларусь продолжит заниматься вызовами на границе со странами ЕС, но будет это делать так, как ей выгодно, заявил 6 июля Александр Лукашенко.
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За последние шесть дней задержали 461 нелегала, с начала года — 1416.
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