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Литовские пограничники задержали ещё 53 нелегалов, пришедших из Беларуси

07.07.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Литовские пограничники задержали ещё 53 нелегалов, пришедших из Беларуси
Задержанные нелегалы / pasienis.lt
Литовские пограничники за последние сутки задержали ещё 53 нелегалов, которые пришли из Беларуси. Это более чем вдвое меньше, чем было накануне.

За последние шесть дней задержали 461 нелегала, с начала года — 1416 (большинство — из Ирака).


Накануне Литву посетил глава Евросовета Шарль Мишель, который изучал проблему с незаконной миграцией. В Литве прямо обвиняют в содействии нелегальной миграции официальный Минск, который таким образом может отвечать на санкции. Беларусь продолжит заниматься вызовами на границе со странами ЕС, но будет это делать так, как ей выгодно, заявил 6 июля Александр Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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За последние шесть дней задержали 461 нелегала, с начала года — 1416.
 
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