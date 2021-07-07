Политолог: Возможно, первоначально планировали, что Азаренок должен был погибнуть

Источник материала: UDF



Григорий Азаренок





Фото: CEAPP

«Первое: это была попытка косвенно объяснить, почему в этом году впервые в истории существования режима был отменен парад. Якобы из-за террористической угрозы. Второй момент: власти выстраивают новую концепцию внутренней политики, которая будет строится на базисе осажденной крепости. Режим хочет мобилизировать социальный ресурс: ему не хватает только силовых структур, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Власть стремится перетянуть на свою сторону неопределившуюся группу», – сказал Усов.

«Можно сказать, что набирает оборот внутренняя гражданская война. Этим объясняются, например, аресты аналитиков Костюговой Кузиной», – считает Усов.

«Думаю, пропаганда выйдет на новый уровень. Наверное, начиная с 1 сентября идеологизацию общества будут усиливать», – полагает Усов.

«Новому государству, которое Лукашенко пытается выстроить в условиях внешнеполитической изоляции, необходимы новые герои. Как это было в России после революции 1918 года или после образования «ДНР» и «ЛНР». Для режима, потерявшего легитимность и социальную поддержку, необходимы мифы, которые могли бы показать, что идет борьба против настоящих патриотов», – считает Усов.

«Мне кажется, что если бы власти решили полностью развязать свои руки для внутренних репрессий, то они бы пошли на появление сакральной жертвы. Возможно, первоначально на эту роль Азаренка и готовили. Лукашенко же сказал, что тот вышел один как герой на нападавших. Возможно, в этой борьбе Азаренок должен был погибнуть героем и стать первым символом новой лукашенковской Беларуси. По всей видимости, сценарий в последний момент переписали», – считает Усов.

«Если состоялось реальное покушение на Азаренка – где же экстренная пресс-конференция? Где его интервью Маркову на ОНТ, где Азаренок рассказывает о своем подвиге? Но думаю, этого не будет, т.к. в реальности покушения не было», – отметил Усов.





Скриншот видео svaboda.org

«Все началось 27 лет с известного выстрела по машине Лукашенко в Лиозно. Затем каждые президентские выборы ознаменовались громкими «разоблачениями». В 2001 году была операция «Белый аист»: якобы немец Вик под покровительством западных спецслужб хотел отстранить Лукашенко от власти. 2006 год: дело «Перспективы» и якобы подбрасывание дохлых крыс в водопровод. 2010 год: якобы нашли склад с оружием.



На последних выборах всё не закончилось российскими боевиками в лесах Беларуси, потому что начались массовые протесты. «Заговоры» продолжились: умудрились сделать заговорщика из литературоведа Федуты», – сказал Гончарик.

«Хотят доказать, что они не виноваты в санкциях, что нужно бороться против внутренних и внешних угроз. Хотя стоило бы набраться смелости и сказать, в чем же причина недовольства внутри страны и за ее пределами: элементарно нарушается Конституция, права человека. Но наверху пытаются доказать, что власть борется не с собственным народом, а за отстаивание независимости, противостоит захвату страны врагами», – отметил Гончарик.

«Здесь стоило бы не грозить западным странам, не обострять отношения, а наоборот находить возможность для единения общества, создания условий для развития. От конфронтации с Западом Беларусь только проиграет: будут исчезать рабочие места, сокращаться поступления в бюджет», – полагает Гончарик.

«Несмотря на все обвинения в адрес западных лидеров, не думаю, что Беларусь представляет для них интерес в геополитическом плане. Если бы власти не ставили под вопрос безопасность в регионе, то и жестких санкций могло бы и не быть».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Возможно, первоначально планировали, что Азаренок должен был погибнуть UDF поинтересовался у экспертов: зачем Лукашенко понадобились эти истории?

В Беларуси продолжают обсуждать заявления, сделанные 2 июля во время торжественного собрания в честь Дня Независимости. На нем руководитель страны рассказал о многочисленных врагах Беларуси.Как внутренних (сообщил о вскрытии «спящих» террористических ячеек, попытке уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах и взорвать российский узел связи под Вилейкой), так и внешних: рассказал о перехвате беспилотника со взрывчаткой из Литвы, потоке оружия из Украины.Вишенкой на торте стало заявление о попытке покушения на пропагандистапоинтересовался у экспертов: зачем Лукашенко понадобились эти истории?«Режим хочет мобилизировать социальный ресурс: ему не хватает только силовых структур»Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что руководитель страны преследовал несколько целей.Из выступления Лукашенко 3 июля политолог сделал вывод, что власти проводят четкий раздел между «своими» и «чужими».Он также обратил внимание на слова Лукашенко о новом учебнике («Я хочу, чтобы был хороший учебник по Великой Отечественной войне, книга, где будет отражено, какую роль мы сыграли в той войне. Это будет сильный вклад»).Что политолог думает об истории с «покушением» на Азаренка, которому хотели «отрезать язык»?Но, по его мнению, у Азаренка получилась «полуроль».По его мнению, «история осталась незаконченной».«Пытаются доказать, что власть борется не с собственным народом, а за отстаивание независимости»Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001в комментариинапомнил об «истоках этих историй».По его мнению, таким образом власти «пытаются перевести стрелки».По его мнению, власти берут примеры из прошлого: «Взять историю Советского союза – сколько там было «заговоров» против коммунистических властей!».Гончарик считает действия властей в ответ на европейские санкции нерациональными.Он добавил: