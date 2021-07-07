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Политолог: Возможно, первоначально планировали, что Азаренок должен был погибнуть
Источник материала: UDF
Григорий Азаренок
В Беларуси продолжают обсуждать заявления Александра Лукашенко, сделанные 2 июля во время торжественного собрания в честь Дня Независимости. На нем руководитель страны рассказал о многочисленных врагах Беларуси.
Как внутренних (сообщил о вскрытии «спящих» террористических ячеек, попытке уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах и взорвать российский узел связи под Вилейкой), так и внешних: рассказал о перехвате беспилотника со взрывчаткой из Литвы, потоке оружия из Украины.
Вишенкой на торте стало заявление о попытке покушения на пропагандиста Григория Азаренка.
«Режим хочет мобилизировать социальный ресурс: ему не хватает только силовых структур»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: CEAPP
«Первое: это была попытка косвенно объяснить, почему в этом году впервые в истории существования режима был отменен парад. Якобы из-за террористической угрозы. Второй момент: власти выстраивают новую концепцию внутренней политики, которая будет строится на базисе осажденной крепости. Режим хочет мобилизировать социальный ресурс: ему не хватает только силовых структур, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Власть стремится перетянуть на свою сторону неопределившуюся группу», – сказал Усов.
Из выступления Лукашенко 3 июля политолог сделал вывод, что власти проводят четкий раздел между «своими» и «чужими».
«Можно сказать, что набирает оборот внутренняя гражданская война. Этим объясняются, например, аресты аналитиков Костюговой Кузиной», – считает Усов.
Он также обратил внимание на слова Лукашенко о новом учебнике («Я хочу, чтобы был хороший учебник по Великой Отечественной войне, книга, где будет отражено, какую роль мы сыграли в той войне. Это будет сильный вклад»).
«Думаю, пропаганда выйдет на новый уровень. Наверное, начиная с 1 сентября идеологизацию общества будут усиливать», – полагает Усов.
Что политолог думает об истории с «покушением» на Азаренка, которому хотели «отрезать язык»?
«Новому государству, которое Лукашенко пытается выстроить в условиях внешнеполитической изоляции, необходимы новые герои. Как это было в России после революции 1918 года или после образования «ДНР» и «ЛНР». Для режима, потерявшего легитимность и социальную поддержку, необходимы мифы, которые могли бы показать, что идет борьба против настоящих патриотов», – считает Усов.
Но, по его мнению, у Азаренка получилась «полуроль».
«Мне кажется, что если бы власти решили полностью развязать свои руки для внутренних репрессий, то они бы пошли на появление сакральной жертвы. Возможно, первоначально на эту роль Азаренка и готовили. Лукашенко же сказал, что тот вышел один как герой на нападавших. Возможно, в этой борьбе Азаренок должен был погибнуть героем и стать первым символом новой лукашенковской Беларуси. По всей видимости, сценарий в последний момент переписали», – считает Усов.
По его мнению, «история осталась незаконченной».
«Если состоялось реальное покушение на Азаренка – где же экстренная пресс-конференция? Где его интервью Маркову на ОНТ, где Азаренок рассказывает о своем подвиге? Но думаю, этого не будет, т.к. в реальности покушения не было», – отметил Усов.
«Пытаются доказать, что власть борется не с собственным народом, а за отстаивание независимости»
Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии
Скриншот видео svaboda.org
«Все началось 27 лет с известного выстрела по машине Лукашенко в Лиозно. Затем каждые президентские выборы ознаменовались громкими «разоблачениями». В 2001 году была операция «Белый аист»: якобы немец Вик под покровительством западных спецслужб хотел отстранить Лукашенко от власти. 2006 год: дело «Перспективы» и якобы подбрасывание дохлых крыс в водопровод. 2010 год: якобы нашли склад с оружием.
На последних выборах всё не закончилось российскими боевиками в лесах Беларуси, потому что начались массовые протесты. «Заговоры» продолжились: умудрились сделать заговорщика из литературоведа Федуты», – сказал Гончарик.
По его мнению, таким образом власти «пытаются перевести стрелки».
«Хотят доказать, что они не виноваты в санкциях, что нужно бороться против внутренних и внешних угроз. Хотя стоило бы набраться смелости и сказать, в чем же причина недовольства внутри страны и за ее пределами: элементарно нарушается Конституция, права человека. Но наверху пытаются доказать, что власть борется не с собственным народом, а за отстаивание независимости, противостоит захвату страны врагами», – отметил Гончарик.
По его мнению, власти берут примеры из прошлого: «Взять историю Советского союза – сколько там было «заговоров» против коммунистических властей!».
Гончарик считает действия властей в ответ на европейские санкции нерациональными.
«Здесь стоило бы не грозить западным странам, не обострять отношения, а наоборот находить возможность для единения общества, создания условий для развития. От конфронтации с Западом Беларусь только проиграет: будут исчезать рабочие места, сокращаться поступления в бюджет», – полагает Гончарик.
Он добавил:
«Несмотря на все обвинения в адрес западных лидеров, не думаю, что Беларусь представляет для них интерес в геополитическом плане. Если бы власти не ставили под вопрос безопасность в регионе, то и жестких санкций могло бы и не быть».
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UDF поинтересовался у экспертов: зачем Лукашенко понадобились эти истории?
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