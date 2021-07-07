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Задержан редактор новостей брестского сайта «Першы рэгіён» Олег Супрунюк

07.07.2021 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 6 июля в Бресте задержан редактор новостей местного сайта «Першы рэгіён» Олег Супрунюк.

Задержан редактор новостей брестского сайта «Першы рэгіён» Олег Супрунюк

По словам его жены, которые приводит редакция, журналиста примерно в 22.20 забрали из дома сотрудники милиции. «Когда его увезли, она пыталась узнать, где он и в чем его обвиняют. Ей сообщили, что он находится в Ленинском РОВД Бреста, задержан. По какой причине задержан журналист, участковый не сказал, пояснил, что не имеет права говорить», — сообщает сайт.

Супрунюк — член Белорусской ассоциации журналистов, некоторое время возглавлял ее брестское отделение. Работал в газете «Брестский курьер» и других изданиях.

 

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Вечером 6 июля в Бресте задержан редактор новостей местного сайта «Першы рэгіён» Олег Супрунюк.
 
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